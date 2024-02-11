Чем удобрить почву на огороде весной

Удобряем почву на огороде и в саду

Конец зимы и весна – особенно важный период года для огородников и садоводов, когда закладываются основы будущего урожая. Уже совсем скоро начнется новый огородный сезон, нужно позаботиться не только о рассаде, но и земле. Удобряя почвенный слой в весенний период, можно обеспечить питанием растение в течение всей вегетации. Если это правильно сделать, питательных веществ должно хватить до осени.

Весенние удобрения для сада и огорода

Какие удобрения вносить весной - органические или минеральные, каждый садовод решает сам, но лучшим вариантом считается все же комбинация двух видов.

Если удобрить почву только органическими средствами, растения могут страдать от недостатка фосфора, азота или калия, что может привести к потере урожая.

Какими минеральными удобрениями лучше удобрять почву весной

Калийные удобрения положительно влияют на развитие корневой системы, способствуют повышению устойчивости растений к засухе, болезням, зимовке.

Калийная соль, это и есть калий, является непременной составляющей роста растений, поддерживает их здоровье. Калий обеспечивает растение необходимой энергией для преодоления стрессовых ситуаций, таких как перепады погоды, помогает удерживать воду в клетках растений, что делает их менее чувствительными к периодам засухи.

Для подкормки корневой системы, стимуляции цветения, формирования плодов достаточно будет растворить одну чайную ложку этого средства на ведро воды и этим раствором полить почву.

Азотные удобрения эффективны для любого вида почвы и хорошо растворяются. Основная функция азотных удобрений – это способствовать росту зеленой массы. На каждый квадратный метр следует использовать 300–350 г удобрения.

Применение фосфатных удобрений активизирует обменные процессы и формирование сильной кормовой системы. Не следует комбинировать фосфорное удобрение вместе с известью и золой, поскольку первое теряет свою эффективность. На один квадратный метр используют 250 граммов удобрения.

Комплексное удобрение нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Его можно использовать двумя способами – под корень или как порошок на грядке.

Чтобы приготовить раствор из комплексного удобрения, нужно растворить две столовых ложки нитрофоски в ведре воды и поливать растения. Это особенно важно в периоды активного роста и цветения. Рассыпание порошка на грядке обеспечит равномерное распределение питательных веществ в почве, что будет способствовать созданию плодородной среды для всходов и молодых растений.

Органические удобрения для почвы

Преимуществом органических удобрений перед неорганическими является то, что они наряду с подкормкой растения улучшают структуру тяжелых почв. Земля обогащается естественным гумусом, бактериями, активно участвующими в усвоении минеральных веществ растениями.

К самым популярным видам органических удобрений относится:

Перегной. Весной его добавляют в почву перед посадкой и сразу закрывают почвой из-за того, что органические вещества быстро испаряются. Подходит для всех видов грунтов.

Торф. Относится к болотной органике и преимущественно используется для основания газона, а также в виде мульчи под яблони и груши, которым не менее 3 лет.

Птичий помет. С этим удобрением нужно соблюдать осторожность, потому что при несоблюдении дозы оно может навредить растению. Перед применением нужно разводить водой.

Компост. В его состав могут входить пищевые отходы, вносят его при подготовке почвы к посеву.

Зола. Можно вносить любое количество данного удобрения, поскольку растением используется только необходимая его часть. Считается превосходной фосфорно-калийной подкормкой, благодаря чему способствует снижению кислотности почвы. Единственным минусом является сложность внесения, поэтому удобрять золой следует в безветренную погоду.

Навоз. Это наиболее широко используется подкормка, которая обогащает землю большим количеством полезных элементов. Перед его внесением он должен перепреть, в свежем виде применять навоз не рекомендуется. Удобряют навозом земельный участок раз в четыре года, а то и реже.

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