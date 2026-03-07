Провидиця зробила 5 моторошних прогнозів на залишок 2026 року

Провидиця зробила передбачення на 2026 рік / © angolia.co.uk

Реклама

Відома екстрасенска з американського штату Міссісіпі Джилл М. Джексон зробила п’ять моторошних прогнозів на залишок 2026 року. Вона відома тим, що точно передбачила землетруси, які уже сталися на початку цього року.

Про це повідомляє Mirror.

Видання зазначає, що наприкінці минулого року провидиця передбачила, що землетруси вразять західне узбережжя США та Азію. І дійсно Геологічна служба США зафіксувала понад 100 землетрусів магнітудою 4,5 бала, більшість з яких сталася в азійських країнах.

Реклама

Ось які передбачення зробила екстрасенска на залишок цього року, після того як почався військовий конфлікт на Близькому Сході.

Поширення конфлікту

Джилл, яку двічі називали «Екстрасенсом року», попередила, що дії Америки на Близькому Сході матимуть наслідки на внутрішній території.

Вона сказала: «Я справді відчуваю ескалацію цього конфлікту, і я справді відчуваю, що існує великий потенціал для помсти на території США. Я б дуже закликала вас прислухатися до власної інтуїції».

Прогрес штучного інтелекту

Провидиця попередила про значні зміни у розвитку штучного інтелекту, який впливатиме на економіку та замінить людей у деяких професіях.

Реклама

«Я бачу просування навколо штучного інтелекту та цифрової валюти, і я бачу багато змін щодо робочих місць у секторах, де штучний інтелект може зайняти ці місця», — сказала вона.

Джилл додала, що ці зміни відбуватимуться протягом наступних кількох років.

Поширення землетрусів

Після успіху в сейсмічних прогнозах на початку року Джилл передбачила ще більше землетрусів для Азії, а також для Америки.

«Я бачу дуже значне збільшення сейсмічної активності. Мене повідомляють про Японію, Індонезію та західне узбережжя Сполучених Штатів… А також мені показують можливості для деяких людей на східному узбережжі», — сказала вона.

Реклама

Релігійне одкровення

Джилл також передбачила можливий витік інформації з Ватикану, але не уточнила, чого саме він буде стосуватися.

«Я відчуваю, що ми почуємо деякі новини з Ватикану … Є щось, що буде витікати або розкриватися щодо Ватикану, якесь розкриття інформації», — сказала вона.

Розкриття інформації про НЛО

В останньому прогнозі провидиця стверджувала, що адмістрація президента США Дональда Трампа створює умови для появи фейкових новин щодо іншопланетян.

«Адміністрація [Трампа] робить деякі натяки щодо розкриття інформації [про НЛО]. Однак, я закликаю використовувати власну інтуїцію щодо цієї сфери, тому що коли ця адміністрація щось розкриває, у цьому є як шар правди, так і шари маніпуляцій».

Реклама

За її словами, адміністрація Трампа «готує ґрунт для фальшивого вторгнення іншопланетян».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року уряд США може оприлюднити справжні докази іншопланетної активності. До такого кроку американську владу можуть спонукати свідчення поінформованих осіб, політичний тиск та оновлені закони.

Розкриття даних про НЛО може спричинити онтологічний шок, тобто глибоке потрясіння, викликане раптовим крахом звичних уявлень про реальність, ідентичність або устрій світу.