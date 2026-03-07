Пентагон / © Associated Press

Представники Пентагону, які відповідають за розробку та закупівлю нових засобів протидії дронам, прибули минулого тижня до України. Цей візит, який відбувся на тлі військової операції США в Ірані, широко не афішувався.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела.

Учасниками таємної місії були бригадний генерал Метт Росс та кількох членів підрозділу Joint Interagency Task Force 401.

Мета візиту — обговорення співпраці з Україною у сфері протидронових технологій та використання бойового досвіду у знищенні іранських дронів-камікадзе Shahed, який українці здобули під час війни, розпочатої країною-агресором Росією.

Як зазначає видання, Київ розробив ефективні методи збивання ударних безпілотників за допомогою зенітних гармат, кулеметів на вантажівках, дешевих ракет та швидких дронів-перехоплювачів, здатних знищувати Shahed.

Тим часом США та країни Перської затоки для протидії іранським дронам використовують ракети-перехоплювачі Patriot, вартість яких в рази перевищує вартість дешевих безпілотників.

Представники України підтвердили, що інтерес до їхніх технологій виявляють не лише США, а й кілька арабських країн, які постраждали від атак іранських дронів у Перській затоці.

Обговорювані можливості передбачають постачання українських перехоплювачів дронів та обмін досвідом у сфері БПЛА.

Важелі впливу на Трампа

Співрозмовник видання, близький до команди президента з національної безпеки, визнав, що Зеленський має «незначні короткострокові важелі впливу» на США, і що буде розумним для нього скористатися цим моментом.

При цьому він зазначив, що Зеленському потрібно буде зробити свої запити керованими. «Він хоче більше ракет для систем Patriot, тож, можливо, він зможе змусити [США] пришвидшити деякі запити», –зауважив неназваний чиновник.

Як наголошує Politico, Україна, яка гостро потребує ракет і грошей, тепер, схоже, має ще одну можливість показати Трампу, що вона є надійнішим партнером, ніж Росія.

Нагадаємо, раніше у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.