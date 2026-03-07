Президент Фінляндії Александр Стубб / © ТСН

Конфлікт на Близькому Сході може завадити Росії співпрацювати з Іраном у військовому плані. Потенційно це може бути вигідним для України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю під час державного візиту до Індії в суботу, 7 березня, передає Bloomberg.

«Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості», — зауважив він.

Президент Фінляндії додав, що зміна глобальної уваги може створити можливості для дипломатії щодо України, створивши «простір для переговірників».

Водночас він вважає, що Росія, яка є великим виробником та експортером сирої нафти, теж отримає свою вигоду.

За словами Стубба, зростання цін на нафту «по суті, годуватиме російську військову машину».

Співпраця Росії та Ірану: що відомо

Нагадаємо, в п’ятницю, 6 березня, президент РФ Володимир Путін вперше поговорив з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном після того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти цієї країни.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив постійну підтримку з боку Росії та Китаю. Він також заявив, що Іран не боїться можливого наземного вторгнення військ Сполучених Штатів і вважає, що така операція стане «катастрофою» для американської сторони.

Нагадаємо, досі Путін так і не наважився критикувати США за ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У Білому домі, коментуючи співпрацю Росії та Ірану, заявили, що головна мета США — боротьба з іранським режимом, і можлива підтримка Тегерана з боку Москви не змінить цих планів.