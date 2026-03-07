Частині пенсіонерів можуть зупинити виплати: кому терміново потрібно зняти пенсію

Пенсія

В Україні процес нарахування соціальних виплат суворо регламентується законодавством. Пенсіонери, які отримують гроші на банківську картку, повинні знати про ризик призупинення виплат у разі недотримання певних умов.

Про це йдеться в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно цього, держава має право припинити фінансування, якщо рахунок тривалий час залишається неактивним.

Чому неактивна картка призводить до втрати грошей

ПФУ систематично моніторить рух коштів на рахунках пенсіонерів. Якщо особа не використовувала свій банківський рахунок протягом більш ніж 6 місяців, нарахування пенсії автоматично призупиняється.

До ознак неактивності рахунку належать:

відсутність зняття готівки в банкоматах або касах;

відсутність розрахунків банківською карткою за товари чи послуги;

відсутність будь-яких грошових переказів.

Тому, задля стабільного надходження виплат необхідно хоча б раз на пів року здійснювати будь-які операції по карті, щоб підтвердити свою активність.

Якщо пенсіонер не знав про цю норму закону і виплати вже призупинили, ситуацію можна виправити. Держава гарантує можливість відновлення нарахувань. Для цього особі необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Під час візиту потрібно написати відповідну заяву та надати документи, які підтверджують особу (паспорт та ідентифікаційний код).

Які ще є підстави для скасування пенсії

Відсутність руху коштів на рахунку — не єдина причина для блокування виплат. Законодавство визначає ще кілька випадків, коли нарахування пенсії призупиняють:

Виявлення недостовірних даних. Якщо під час перевірки з’ясується, що інформація в документах, на підставі яких було призначено пенсію, є фальшивою або помилковою. Ігнорування ідентифікації. Пенсіонер ризикує втратити гроші, якщо вчасно не пройшов обов’язкову щорічну процедуру ідентифікації особи. Правила для жителів ТОТ. Якщо громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не подали до ПФУ офіційну заяву про те, що вони не отримують пенсійного забезпечення від Росії.

Пенсії в Україні — останні новини

Нагадаємо, у березні 2026 року більшість українських пенсіонерів отримають індексацію виплат на 12,1%. Паралельно діють вікові надбавки: 65-річні з повним стажем мають отримувати не менше 3458,8 грн, а пенсіонери від 70 років отримають автоматичні доплати від 300 до 570 грн залежно від віку.

Також головною перевагою весняної індексації є те, що вона не вимагає від українців жодних бюрократичних процедур. Пенсіонерам не потрібно стояти в чергах до Пенсійного фонду або збирати додаткові довідки.