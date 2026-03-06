Зарплати військових: чи виростуть виплати від 1 квітня 2026 року

Реклама

Ситуація з виплатами українським військовослужбовцям від 1 квітня 2026 року залишатиметься незмінною. Оскільки в цьогорічному бюджеті не закладено ресурсів для підвищення посадових окладів, бійці отримуватимуть грошове забезпечення за вже встановленими нормами. Важливо, що всі чинні надбавки та додаткові грошові винагороди, на які розраховують захисники, продовжуватимуть виплачувати без скорочень, стверджують фахівці.

Як формується грошове забезпечення військовослужбовців

Загальний дохід військовослужбовця не залежить від того, чи він потрапив до війська за мобілізацією, чи підписав контракт. На фінальну суму впливає індивідуальна вислуга років, займана посада та присвоєне звання.

Першим і найважливішим елементом є посадовий оклад . Він відображає рівень відповідальності та складність роботи, яку виконує людина. Саме він визначає початковий рівень, від якого відштовхуються при подальших розрахунках.

Окремо оклад за військовим званням . Це персональна виплата, яка «закріплена» за самою людиною як визнання її професійного статусу. Незалежно від того, чи працює лейтенант у штабі, чи командує взводом у полі, він отримуватиме фіксовану суму, встановлену саме для його звання. Ця складова поступово зростає разом із просуванням по службових сходах — від рядового до вищого офіцерського складу.

Третім важливим чинником є надбавка за вислугу років, яка виступає винагородою за вірність службі. Система працює за прогресивним принципом: що довше триває кар’єра, то більшим стає відсоток доплати. Вона розраховується від суми обох попередніх окладів (посадового та за звання) і починається з позначки у 5% за перший рік служби. Для досвідчених кадрових військових, чий стаж перевищує 25 років, ця надбавка сягає максимуму — 50% від їхнього базового забезпечення.

Система бойових та спеціальних доплат

Система додаткових грошових винагород для українських захисників чітко регламентована законодавством, зокрема спеціальною Постановою Кабінету Міністрів № 168. Ці виплати не є частиною базової зарплати, а нараховуються зверху залежно від того, де саме перебуває військовий та які саме завдання він виконує у складних умовах воєнного стану.

Для тих оборонців, які залучені до виконання бойових або спеціальних місій, спрямованих на захист населення та державних інтересів у відповідь на агресію, передбачена щомісячна доплата у розмірі 30 тисяч гривень . Ця сума є фінансовою підтримкою для бійців, які безпосередньо беруть участь у забезпеченні оборони країни.

Окремий рівень винагороди встановлено для військовослужбовців, які працюють у штабах, органах управління чи командуваннях та здійснюють оперативне керування підрозділами, що перебувають на лінії зіткнення , їм нараховується 50 тисяч гривень .

Найвищий рівень грошової підтримки — 100 тисяч гривень — призначений для тих, хто перебуває безпосередньо у зоні активних бойових зіткнень. Держава також гарантує збереження цієї суми для воїнів, які проходять лікування або реабілітацію . Ця ж сума передбачена як тих бійців, які опинилися в полоні.

Додатково до основних бойових виплат існує спеціальна надбавка у розмірі 70 тисяч гривень. Її отримують захисники за кожні тридцять днів суммарного перебування на першій лінії фронту, тобто безпосередньо «на нулі». Це фактично бонус за тривале виконання завдань у найбільш небезпечних умовах.

Допомога на вирішення соціально-побутових питань

Крім регулярних щомісячних виплат, українські захисники можуть розраховувати на спеціальну матеріальну підтримку для розв’язання нагальних соціально-побутових проблем. Згідно з офіційними роз’ясненнями Міністерства оборони, така одноразова допомога надається в обсязі, що дорівнює повному місячному грошовому забезпеченню військового. Держава визначила чіткий перелік життєвих обставин, за яких виникає право на ці кошти.

Фінансова підтримка надається у важливі для сім’ї моменти, як-от народження дитини або її офіційне усиновлення.

Допомога виплачується у трагічних випадках — у разі смерті самого військовослужбовця або втрати кимось із його найближчих рідних (батьків, дітей чи подружжя).

Окрему увагу приділено захисту родин, чиї близькі зникли безвісти, перебувають у полоні (якщо це не було добровільною здачею), стали заручниками або були інтерновані в нейтральних країнах.

Вагомим блоком підстав для отримання коштів є стан здоров’я. На допомогу мають право бійці, які отримали інвалідність через поранення, травми чи контузії безпосередньо під час оборони країни. Це стосується і випадків поранень, отриманих під час виконання завдань у період дії воєнного стану, а також ситуацій, коли через ворожу агресію постраждали рідні військового (тяжкі травми чи каліцтва членів сім’ї).

Держава також фінансово підтримує тих, хто стикнувся зі складними діагнозами або тривалим лікуванням:

Наявність у військового таких інфекцій, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД або вірусні гепатити B чи C.

Перебування на лікуванні чи реабілітації понад 30 днів поспіль після поранення.

Необхідність лікування онкологічних захворювань як для самого захисника, так і для членів його родини.

Для оформлення цієї виплати за станом здоров’я критично важливо мати належне медичне підтвердження. Це можуть бути офіційні довідки про хворобу, виписки з карток амбулаторного чи стаціонарного хворого (зокрема форма № 027/о), висновки лікарсько-консультативних комісій або постанови ВЛК. Лише наявність повного пакета документів дозволяє підтвердити право на матеріальну допомогу.