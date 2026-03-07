Ціни на бензин летять вгору: чи готуватися українцям до підвищення тарифів на таксі

Таксі / © pixabay.com

На тлі стрімкого зростання цін на бензин та дизельне пальне в Україні закономірно збільшується собівартість пасажирських перевезень. Питання можливого підвищення тарифів стало особливо актуальним для користувачів популярних сервісів таксі.

Про це пише УНІАН з посиланням на компанії Bolt та Uklon.

У сервісі Bolt зазначають, що компанія уважно моніторить динаміку цін на пальне. Наразі поточне подорожчання бензину ще не відобразилося у тарифах для пасажирів у повному обсязі завдяки специфіці роботи алгоритмів.

«Наша система динамічного ціноутворення передусім реагує на баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу та конкретному місці, а не на окремі зовнішні чинники», — пояснив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

Водночас у компанії визнають: якщо тенденція до зростання цін на інформаційних стелах АЗС збережеться, вартість поїздок доведеться переглянути задля збереження рентабельності роботи водіїв та доступності сервісу.

«Ми розуміємо, що суттєве та тривале зростання вартості пального неминуче вплине на економіку поїздок. Усе залежатиме від подальшої динаміки цін на пальне та загальної ситуації на ринку», — додав Павлик.

Спрогнозувати точний відсоток підвищення наразі складно, адже кінцева ціна формується співвідношенням кількості активних водіїв та пасажирів в окремій локації у конкретний час.

Що кажуть в Uklon

Представники сервісу Uklon також запевнили, що ретельно відстежують зміни на ринку пального та аналізують офіційні прогнози експертів. Крім того, компанія активно збирає зворотний зв’язок від водіїв-партнерів через службу підтримки.

«Ми слідкуємо за ситуацією, прогнозами експертів та офіційними коментарями представників влади і будемо реагувати відповідно. Наразі дуже рано говорити про будь-які зміни в фінальній ціні для користувачів», — зазначила Chief Ride-hailing Officer Uklon Олена Орлова.

Вона наголосила, що сервіс також працює за принципом динамічного ціноутворення — автоматизованої математичної моделі, яка балансує попит і пропозицію.

За словами представниці компанії, на вартість поїздки в режимі реального часу впливає ціла низка факторів. Серед них: час доби, погодні умови, наявність заторів, ремонтні роботи на дорогах, а також пікові навантаження, які виникають, наприклад, під час збоїв у роботі громадського транспорту.

Зростання цін на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, що в Україні за останні дні вартість бензину раптово злетіла. Також різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.