Ціни на бензин А-95 можуть зрости ще більше: експерт озвучив прогноз

Ціни на бензин зростають / © Unsplash

Реклама

Ціни на бензин марки А-95 в Україні найближчими тижнями можуть зрости ще приблизно на 2 грн за літр.

Такий прогноз озвучив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин в ефірі День.LIVE.

За його словами, наразі учасники ринку займають вичікувальну позицію. Переробні підприємства та гуртові постачальники не поспішають реалізовувати великі обсяги пального, обмежуючись невеликими партіями.

Реклама

«Коли до них звертаються з запитом на бензин чи дизель, вони пропонують зачекати, щоб зрозуміти, як розвиватиметься ситуація далі, і лише після цього ухвалюють рішення про відвантаження», — пояснив експерт.

Шевчишин зазначив, що для повноцінної оцінки тенденцій на ринку потрібно щонайменше два тижні. Саме за цей час стане зрозуміло, чи збережеться поточний ціновий тренд.

Ціни на пальне в Україні — яка ситуація зараз

Зазначимо, що аналітик не виключає й альтернативного сценарію. Якщо напруження на Близькому Сході швидко знизиться, вартість пального може повернутися до попередніх рівнів — близько 60 грн за літр бензину та дизеля уже впродовж цього сезону.

Нагадаємо, на українських АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.

Реклама

У соцмережах прокотилася хвиля паніки: водії масово скаржаться на різке здорожчання пального.

Тим часом президент Зеленский зібрав уряд та зробив заяву щодо зростання цін на бензин і дизель. Він запевнив, що перебоїв із постачанням пального не буде.