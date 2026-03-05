У Брюсселі поставили хрест на плані швидкого вступу України до ЄС: що пішло не так

Посли ЄС остаточно відкинули план прискореного вступу України / © ТСН.ua

Сподівання України на прискорене членство в Європейському Союзі було розвіяно на вечері в Брюсселі, коли посли ЄС заявили голові апарату Урсули фон дер Ляєн, що країни-члени не схвалять пропозицію Комісії щодо «зворотного розширення».

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, під час робочої вечері у середу посли країн ЄС, які зібралися у форматі COREPER II, обговорювали можливі варіанти прискорення інтеграції України до Євросоюзу. Кілька ключових столиць Європи вже узгодили свою жорстку позицію щодо вступу України до ЄС перед вечерею. Під час цієї зустрічі вони повідомили представникам Єврокомісії, що країни-члени не підтримують запропонований підхід.

«Це ще один удар для Києва, оскільки ЄС також намагається врятувати терміново необхідний пакет фінансової допомоги, який затримується через протистояння з Угорщиною», — зазначили у виданні.

Що таке «зворотне розширення» ЄС

«Зворотне розширення» передбачає надання членства, а потім поступове «нарощування привілеїв». Це був один із чотирьох варіантів Єврокомісії для України. Один дипломат описав атмосферу вечері як «нормальну», але зазначив, що повідомлення від столиць було різким.

«З цим покінчено. "Зворотне розширення" нікуди не приведе», — сказав Politico один із дипломатів.

Четверо інших дипломатів ЄС рішуче відкинули зворотне розширення як життєздатну стратегію для України або будь-якої іншої країни.

«Вони породили марні надії. Тепер ми маємо виправити це і сказати їм: "Ну, насправді це зворотне розширення мертве ще до свого початку"», — сказав один із високопоставлених дипломатів.

«Ми хочемо закріпити Україну в ЄС… але ми не можемо порушити наші процедури і відмовитися від системи, заснованої на заслугах. Річ в тім, щоб знайти реалістичний шлях вперед — реалістичний тут означає такий, що враховує політичні занепокоєння національних столиць», — додав інший дипломат.

У кулуарах зустрічі кілька країн ЄС також тиснули на Київ, щоб він надав інспекторам доступ до трубопроводу «Дружба», але отримали відмову. Україна наполягає, що їй потрібен час для оцінки масштабів збитків.

Раніше у Politico попередили, що через ескалацію на Близькому Сході Київ ризикує втратити темп у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.