Світ
1363
1 хв

США просять допомоги в України через війну з Іраном: що відповів Зеленський

США просять Україну допомогти у захисті від іранських «Шахедів» на Близькому Сході.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна отримала запит від Сполучених Штатів на підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

«Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — зазначив глава держави.

У чому саме полягатиме ця допомога, Зеленський не уточнив.

Раніше Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід. Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.

