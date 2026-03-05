- Дата публікації
США просять допомоги в України через війну з Іраном: що відповів Зеленський
США просять Україну допомогти у захисті від іранських «Шахедів» на Близькому Сході.
Україна отримала запит від Сполучених Штатів на підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу.
Про це сьогодні, 5 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.
«Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — зазначив глава держави.
У чому саме полягатиме ця допомога, Зеленський не уточнив.
Раніше Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».
У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід. Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.