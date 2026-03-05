США просять допомоги в України через війну з Іраном: що відповів Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна отримала запит від Сполучених Штатів на підтримку в захисті від «шахедів» у регіоні Близького Сходу.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку.

Реклама

«Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — зазначив глава держави.

У чому саме полягатиме ця допомога, Зеленський не уточнив.

Раніше Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід. Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.