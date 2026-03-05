Максим Жорін

НАТО невдовзі буде змушене визнати недієвість механізму колективної безпеки. Оскільки країни-члени не виявляють готовності його застосовувати. Крім того, реакція західних країн на останні події в Ірані демонструє хаотичність та неспроможність відповідати на сучасні загрози.

Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

За словами екскомандира полку «Азов», нинішня політика НАТО ставить під сумнів головний принцип Альянсу — статтю про спільну оборону у разі нападу на одного з учасників.

«Я думаю, НАТО скоро доведеться говорити, що 5 статті просто не існує — все одно її ніхто не збирається використовувати», — наголосив Максим Жорін.

Військовий розкритикував позицію міжнародної спільноти щодо ескалації ситуації в Ірані. На його думку, західний світ виявився менш підготовленим до кризи, ніж передбачали аналітики.

«В цілому, оцінюю реакцію західного світу на ситуацію з Іраном, як ще гіршу, ніж очікувалось. Хаотичні рухи, нерозуміння, що робити остаточно підтверджують повну неготовність відповідати на ризики», — зазначив військовий.

Окрему увагу Жорін приділив внутрішнім проблемам європейських країн. Він прогнозує, що спроби посилити обороноздатність через мілітаризацію та відновлення призову зустрінуть жорсткий опір з боку суспільства.

«А коли, наприклад, європейські країни почнуть робити якісь кроки в сторону мілітаризації та призову в армію — отримають ще й наслідки своєї ліберальної політики у вигляді масових протестів та саботажу населення», — підсумував заступник командира корпусу.

Нагадаємо, у Туреччині збили балістичну ракету, яку запустили з території Ірану. Ця ціль пролетіла над повітряним простором Іраку і Сирії та прямувала в бік країни.

Проте речниця Північноатлантичного Альянсу Еллісон Харт заявила, що НАТО засуджує «напад» Ірану на країну-члена Туреччину. А у США заявили, що знають про цю операцію, проте не вважають за потрібне застосувати статтю 5 НАТО.