У мережі публікують ролики із заправок, де встановлюють нові табло / © Pixabay

На тлі зростання цін на пальне в Україні користувачі соцмереж почали масово публікувати відео із заправок. У роликах видно, як на АЗС демонтують старі цінники або встановлюють нові панелі. Тож, користувачі припускають, що їх готують до можливих тризначних цін на пальне.

Подібні відео викладають українці у Instagram та Facebook увечері 5 березня.

Зокрема, stroygrad_odessa2001 зауважив, що табло на АЗС замінюють, тому що «немає куди цифри вкладати».

Скрін відео stroygrad_odessa2001

У деяких відео користувачі навіть жартома вимірюють ширину табло, щоб перевірити, чи помістяться там цифри понад 100 грн за літр.

«Тікішо прогортала відео де чоловік каже „не переживайте, по 100 не буде, бо нема куди цифри пхати“, — написала svetka_2809

«Напишуть все по 100», — порадила mykyta.kit.

«Треба не табло міняти, а в табло декому дати і потім цього… поміняти», — додав інший користувач.

Скрін відео apex.rv.ua

«А ви вже бачили, як змінили дисплеї з піксельних на LED на ОККО?.. Знаєте чому?.. Щоби цифра 100 влазила», — написав apex.rv.ua.

Заміна табло на АЗС

Такі ролики швидко поширюються також в TikTok, Telegram. Вони супроводжуються реакціями на можливе подальше здорожчання бензину.

«Заправляти майку в труси будемо, а не машину»: українці реагують на ціни на АЗС

Те, що заміна формату цінників на АЗС є масовою, свідчить географія підписників соцмереж, які публікують фото і відео. Нововведення помітили на заправках Львова, Рівного, Одеси, Луцька та інших міст.

«З такими цінами на пальне, я буду тільки заправляти майку в труси, а не машину…», — підписав відео lutsk_autobazar.

Інша користувачка продемонструвала, як це відбуватиметься.

Фото: скрін відео kynichka_

“З такими цінами і без майки, і без трусів можна лишитись!» — додає viktoria.vik____0002.

Фото: скрін відео tanya.yuzkova

Водночас офіційних підтверджень того, що мережі автозаправних станцій масово готуються до відображення тризначних цін на пальне, наразі немає.

Останніми днями на паливному ринку справді обговорюють ризик подальшого зростання вартості бензину та дизеля. Експерти пояснюють це нестабільністю на світових нафтових ринках та напруженою ситуацією на Близькому Сході, що може впливати на котирування нафти та нафтопродуктів.

Ціни на бензин, зокрема, марки А-95 в Україні найближчими тижнями можуть зрости ще приблизно на 2 грн за літр. Так сказав член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Водночас президент Володимир Зеленский зібрав уряд та зробив заяву щодо зростання цін на бензин і дизель. Він запевнив, що перебоїв із постачанням пального не буде.