Сіярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких йому віддав Путін: як відреагувала Україна

Звільнені з полону в аеропорту Будапешта

Двоє військовослужбовців, які нібито мають угорське громадянство і служили в лавах ЗСУ, вранці 5 березня прибули з Москви до Будапешта.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто опублікував фото звільнених полонених.

Сіярто показав двох полонених військових ЗСУ

«Ми виїхали звідси майже рівно 24 години тому, і ми виїхали, щоб більше з нас могло повернутися додому, і, як бачите, нам це вдалося, дякуючи Богу. Ситуація така, що кожного дня на війні стає більше загиблих, більше страждань і, очевидно, боляче бачити людські страждання, які приносить ця війна. Ми, угорці, повинні всіма силами боротися за мир», — написав голова МЗС Угорщини в соцмережах.

Він додав, що найважливіше завдання його уряду — «ніколи не дозволити Угорщині бути втягнутою у цю війну, яка відбувається по сусідству», натякаючи на війну в Україні.

«Ми повинні залишатися осторонь цієї війни і повинні захистити кожного угорця від наслідків цієї війни та від самої війни», — написав Сіярто.

Він також сказав, що вони зв’язалися з росіянами з цього питання після того, як один з військовополонених звернувся до прем’єр-міністра Віктора Орбана у відеозверненні, а мати іншого зв’язалася з угорською владою.

Орбан відвідав полонених у лікарні: що вони розповіли

Як повідомляє угорське видання 444.hu, угорський прем’єр Орбан відвідав двох полонених у лікарні.

Один із двох чоловіків сказав, що йому вистрілили в коліно, а в іншого було обмороження руки, але лікар сказав, що з ним усе буде гаразд. Орбан також запитав їх, як далеко на фронті від них були російські війська, на що двоє чоловіків відповіли, що «на відстані витягнутої руки».

Орбан цинічно заявив бійцям, що в Угорщині вони перебувають «у безпеці, що ніхто їх не забере назад», тобто до України.

Реакція України

Через цей інцидент 5 березня до МЗС України було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини.

«Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв’язку з передаванням кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Україною», — йдеться в повідомленні МЗС.

Українська сторона вимагає від Угорщини забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу.

Також Україна очікує офіційного підтвердження, що звільненим з полону буде надано повну свободу вибору місця проживання і подальших планів.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими взагалі засудив передавання цих двох полонених з російського полону угорській стороні та наголосив, що це «грубе порушення Міжнародного гуманітарного права».

Нагадаємо, що під час вчорашньої зустрічі Сіярто та Путіна в Москві російський диктатор наказав звільнити з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорські паспорти. Цих полонених угорський міністр забрав до Угорщини своїм літаком.

Попередній скандал з передаванням українських військових Угорщині

Нагадаємо, що це вже не вперше Угорщина без залучення української сторони забирає українських полонених.

Так, 8 червня 2023 року РПЦ заявила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття.

Наступного дня, 9 червня, в Угорщині підтвердили, що РПЦ передала їм українських полонених. МЗС України заявило, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами.

Як Угорщина перешкоджає мобілізації на Закарпатті

Крім того, Будапешт постійно звинувачує українську владу в нібито мобілізації угорських громадян на Закарпатті. Так, торік влітку в Угорщині заявили, що їхній громадянин помер від побиття у ТЦК.

Натомість у Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що Йосип Шебештень, про якого писали угорські ЗМІ, є громадянином України. А причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Тілесних ушкоджень, які б могли свідчити про насильство, не було.

Зауважимо, що попри те, що Україна дозволяє лише одне громадянство, чимало жителів Закарпаття мають і угорський паспорт. Україна таких людей визнає своїми громадянами.