Гламур
470
1 хв

Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків

Саме дизайнерка оголосила про їхній розрив.

Валерія Сулима
Фагот та Ольга Навроцька

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/fahot

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, та дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.

Про це оголосила саме дизайнерка. Так, Ольга Навроцька стала новою героїнею YouTube-проєкту "Марічка". Та перед випуском епізоду ведуча Марічка Падалко оголосила в Instagram повідомлення дизайнерки. Ольга Навроцька зізналась, що вони з Фаготом більше не разом.

"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мені про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою ("Фаготом")", - повідомила Марічка Падалко.

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/navro

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/navro

При цьому подробиць Ольга Навроцька не розкривала. Проте, як зазначила Марічка Падалко, дизайнерка пообіцяла це згодом зробити. Разом із тим, ведуча побажала Ользі Навроцькій бути щасливою, в тому числі, і в цьому рішенні.

"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти згодом. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цьому моменті і в цьому рішенні", - додала Марічка.

Зазначимо, коли точно Ольга Навроцька та Олег Михайлюта розійшлися – невідомо. Проте, вочевидь, це сталось ще торік. Восени 2025-го у Мережі активно ширилось відео, де музикант гуляв за ручки з молодою дівчиною. Цілком ймовірно, що на той час Фагот та Ольга Навроцька вже не були разом.

