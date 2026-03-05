Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/fahot

Реклама

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, та дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.

Про це оголосила саме дизайнерка. Так, Ольга Навроцька стала новою героїнею YouTube-проєкту "Марічка". Та перед випуском епізоду ведуча Марічка Падалко оголосила в Instagram повідомлення дизайнерки. Ольга Навроцька зізналась, що вони з Фаготом більше не разом.

"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мені про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою ("Фаготом")", - повідомила Марічка Падалко.

Реклама

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/navro

При цьому подробиць Ольга Навроцька не розкривала. Проте, як зазначила Марічка Падалко, дизайнерка пообіцяла це згодом зробити. Разом із тим, ведуча побажала Ользі Навроцькій бути щасливою, в тому числі, і в цьому рішенні.

"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти згодом. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цьому моменті і в цьому рішенні", - додала Марічка.

Зазначимо, коли точно Ольга Навроцька та Олег Михайлюта розійшлися – невідомо. Проте, вочевидь, це сталось ще торік. Восени 2025-го у Мережі активно ширилось відео, де музикант гуляв за ручки з молодою дівчиною. Цілком ймовірно, що на той час Фагот та Ольга Навроцька вже не були разом.