Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала Європейський Союз посилити та пришвидшити санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Вона наголосила, що є неприйнятним, коли європейські держави фактично фінансують війну Росії проти України, купуючи в агресора нафту та газ, інформує Freedom.

За словами Мецоли, наразі триває спільна робота, спрямована проти путінського тіньового флоту. Водночас вона зауважила, що багато суден намагаються уникнути санкцій, швидко змінюючи прапори та незаконно перереєстровуючись в інших юрисдикціях.

«Ми бачили багато спільної роботи по тіньовому флоту. Питання ще не вирішене. Є багато суден, які продовжують курсувати. Я думаю, що ми добре працюємо, але нам потрібно працювати ще краще. Будь-яка можливість для Росії продовжувати війну проти України і проти Європи в цілому, використовуючи засоби, які можуть ненавмисно або відкрито надходити з Європейського Союзу, є неприйнятною», — заявила Роберта Мецола.

Раніше повідомлялося, що Угорщина блокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід «Дружба».

Ми раніше інформували, що Греція та Мальта виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити «граничну ціну» на російську нафту забороною на послуги з її транспортування.