Російський вертоліт знищили під час приземлення: приголомшливе відео

Російський вертоліт на буровій установці / © скриншот з відео

Реклама

У ніч проти 5 березня під час спільної операції ВМС та ССО Збройних сил України було уражено підрозділи російської окупаційної армії на буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Під удар потрапив російський протичовновий вертоліт Ка-27, який здійснював приземлення.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, опублікувавши відео атаки.

На опублікованих кадрах видно, як морські безекіпажні дрони та авіаційні безпілотні апарати завдають ударів по об’єктах ворога.

Реклама

Один з українських БпЛА влучив у російський вертоліт у той час, коли він саме здійснював приземлення на платформу бурової установки.

Ця платформа використовувалася ворогом як пункт спостереження, ретрансляції зв’язку, розміщення засобів РЕБ та ППО ближньої дії з метою управління ударними БпЛА, що були націлені на ураження інфраструктури Одещини та Миколаївщини і створювали загрозу цивільному судноплавству.

Внаслідок атаки було уражено ворожі засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат в живій силі.

Нагадаємо, раніше у Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий вертоліт.