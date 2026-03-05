- Дата публикации
Российский вертолет уничтожили во время приземления: ошеломляющее видео
Один из украинских БпЛА попал в российский вертолет в то время, когда он как раз совершал приземление на платформу буровой установки в акватории Черного моря.
В ночь на 5 марта во время совместной операции ВМС и ССО Вооруженных сил Украины были поражены подразделения российской оккупационной армии на буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря. Под удар попал российский противолодочный вертолет Ка-27, который совершал посадку.
Об этом сообщили в ВМС ВСУ, опубликовав видео атаки.
На опубликованных кадрах видно, как морские безэкипажные дроны и авиационные беспилотные аппараты наносят удары по объектам врага.
Эта платформа использовалась врагом как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия с целью управления ударными БпЛА, которые были нацелены на поражение инфраструктуры Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.
В результате атаки были поражены вражеские средства управления и связи и нанесены существенные потери в живой силе.
Напомним, ранее в Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.