Российский вертолет уничтожили во время приземления: ошеломляющее видео

Российский вертолет на буровой установке / © скриншот с видео

Реклама

В ночь на 5 марта во время совместной операции ВМС и ССО Вооруженных сил Украины были поражены подразделения российской оккупационной армии на буровой установке «Сиваш» в акватории Черного моря. Под удар попал российский противолодочный вертолет Ка-27, который совершал посадку.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ, опубликовав видео атаки.

На опубликованных кадрах видно, как морские безэкипажные дроны и авиационные беспилотные аппараты наносят удары по объектам врага.

Реклама

Один из украинских БпЛА попал в российский вертолет в то время, когда он как раз совершал посадку на платформу буровой установки.

Эта платформа использовалась врагом как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия с целью управления ударными БпЛА, которые были нацелены на поражение инфраструктуры Одесской и Николаевской областей и создавали угрозу гражданскому судоходству.

В результате атаки были поражены вражеские средства управления и связи и нанесены существенные потери в живой силе.

Напомним, ранее в Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.