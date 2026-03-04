ТСН в социальных сетях

Избиение вертолета

Избиение вертолета / © соцмережі

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин
Избиение вертолета

Российская ПВО могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов — соцсети

В Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет .

Об этом сообщают в соцсетях и ряде Telegram-каналов.

По предварительной информации, инцидент произошел при работе российской ПВО по целям в небе над регионом. Отмечается, что вертолет Воздушно-космических сил РФ мог попасть под так называемый дружеский огонь, когда его ошибочно приняли за украинский беспилотник.

Пока официального подтверждения или деталей от российского военного командования нет. Также не сообщается о типе вертолета и возможных потерях экипажа.

Подобные случаи уже случались раньше: российские силы ПВО неоднократно сбивали собственные самолеты и вертолеты при отражении атак дронов или из-за ошибок в идентификации целей.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, что ранее в России вертолет с рабочими военного завода упал на дом, были жертвы

