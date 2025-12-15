Турецкие F-16 сбили беспилотник в Черном море — детали

Турецкий самолет. Фото иллюстративное /Минобороны Турции

В Турции заявили о сбитии беспилотника над Черным морем.

Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны.

Турецкие военные обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к их воздушному пространству над Черным морем. Истребителям F-16, контролируемым НАТО и Турцией, было поручено реагирование на предупреждение.

«Было установлено, что беспилотный летательный аппарат вышел из-под контроля; во избежание каких-либо негативных последствий он был сбит в безопасном районе за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении турецкого минобороны.

Что интересно, турецкое Минобороны не уточняет, чей это был беспилотник и ничего не упоминает о вероятной причастности России.

