- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1072
- Время на прочтение
- 1 мин
Турецкие F-16 сбили беспилотник в Черном море — детали
Турецкие F-16 сбили беспилотный летательный аппарат над Черным морем.
В Турции заявили о сбитии беспилотника над Черным морем.
Об этом пишут турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны.
Турецкие военные обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к их воздушному пространству над Черным морем. Истребителям F-16, контролируемым НАТО и Турцией, было поручено реагирование на предупреждение.
«Было установлено, что беспилотный летательный аппарат вышел из-под контроля; во избежание каких-либо негативных последствий он был сбит в безопасном районе за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении турецкого минобороны.
Что интересно, турецкое Минобороны не уточняет, чей это был беспилотник и ничего не упоминает о вероятной причастности России.
Ранее мы писали, как НАТО готовится к сбитию российских самолетов.