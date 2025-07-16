- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1185
- Время на прочтение
- 2 мин
В России разбился вертолет Ми-8: есть погибшие (видео)
Пропавший несколько дней назад вертолет Ми-8 нашли разбитым в труднодоступной тайге России. Не выжил никто.
В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8. Он исчез вечером 14 июля, а теперь сгоревшие обломки воздушного судна нашли в тайге. На борту погибли все пять человек.
Об этом сообщают российские медиа.
Пропавший в понедельник вертолет Ми-8 нашли сгоревшим в Хабаровском крае. Обломки обнаружили примерно в 120 км от поселка Охотск в труднодоступной тайге. На видео с высоты птичьего полета видно выгоревший корпус и следы пожара.
Спасатели не могут осуществить посадку своего вертолета на месте. Группам российского МЧС придется пробираться к месту пешком сквозь тайгу.
Вертолет Ми-8, которому 44 года, перегоняли в Магадан после ремонта. На борту находились трое членов экипажа и двое техников. Воздушное судно исчезло с радаров на пути из Охотска к месту постоянной дислокации. Аварийный радиомаяк не сработал, сигнал бедствия не поступил.
На поиски вертолета отправились самолет и группы спасателей. Они обследовали около 800 кв. м тайги и 85 км побережья Охотского моря. Вертолет нашли 16 июля, но все пять человек, находившихся на борту, погибли.
Машина принадлежала магаданской компании АПК «Взлет», которая занимается грузовыми перевозками. Теперь компанию ждет проверка и уголовное дело.
Напомним, в мае в Орловской области России разбился еще один вертолет Ми-8. Погибли пилот и бортмеханик. Причина падения воздушного судна — отказ двигателя.
Что известно о вертолете Ми-8?
Это многоцелевой советский вертолет, один из самых массовых в мире. Назначение: транспортный, санитарный, боевой, спасательный. Используется в более чем 50 странах мира.
Основные характеристики:
Экипаж: 3 человека.
Грузоподъемность: до 4 т груза или 24 пассажира.
Максимальная скорость: около 250 км/ч.
Дальность полета: до 450 км (до 1000 км с дополнительными баками).
Двигатели: 2 турбовальных, по 1500-1900 л.с. каждый.