В России разбился вертолет Ми-8: есть погибшие (видео)

Российский вертолет Ми-8 / © Associated Press

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В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8. Он исчез вечером 14 июля, а теперь сгоревшие обломки воздушного судна нашли в тайге. На борту погибли все пять человек.

Об этом сообщают российские медиа.

Пропавший в понедельник вертолет Ми-8 нашли сгоревшим в Хабаровском крае. Обломки обнаружили примерно в 120 км от поселка Охотск в труднодоступной тайге. На видео с высоты птичьего полета видно выгоревший корпус и следы пожара.

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Спасатели не могут осуществить посадку своего вертолета на месте. Группам российского МЧС придется пробираться к месту пешком сквозь тайгу.

Вертолет Ми-8, которому 44 года, перегоняли в Магадан после ремонта. На борту находились трое членов экипажа и двое техников. Воздушное судно исчезло с радаров на пути из Охотска к месту постоянной дислокации. Аварийный радиомаяк не сработал, сигнал бедствия не поступил.

На поиски вертолета отправились самолет и группы спасателей. Они обследовали около 800 кв. м тайги и 85 км побережья Охотского моря. Вертолет нашли 16 июля, но все пять человек, находившихся на борту, погибли.

Машина принадлежала магаданской компании АПК «Взлет», которая занимается грузовыми перевозками. Теперь компанию ждет проверка и уголовное дело.

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Дата публикации 08:55, 16.07.25 Количество просмотров 21 В Хабаровском крае РФ нашли разбитый вертолет Ми-8

Напомним, в мае в Орловской области России разбился еще один вертолет Ми-8. Погибли пилот и бортмеханик. Причина падения воздушного судна — отказ двигателя.

Что известно о вертолете Ми-8?

Это многоцелевой советский вертолет, один из самых массовых в мире. Назначение: транспортный, санитарный, боевой, спасательный. Используется в более чем 50 странах мира.

Основные характеристики:

Экипаж: 3 человека.

Грузоподъемность: до 4 т груза или 24 пассажира.

Максимальная скорость: около 250 км/ч.

Дальность полета: до 450 км (до 1000 км с дополнительными баками).

Двигатели: 2 турбовальных, по 1500-1900 л.с. каждый.