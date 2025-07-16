У Росії розбився вертоліт Мі-8: є загиблі (відео)

Російський вертоліт Мі-8 / © Associated Press

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У Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. Він зник ввечері 14 липня, а тепер згорілі уламки повітряного судна знайшли у тайзі. На борту загинули всі п’ятеро людей.

Про це повідомляють російські медіа.

Зниклий у понеділок вертоліт Мі-8 знайшли згорілим у Хабаровському краї. Уламки виявили приблизно за 120 км від селища Охотськ у важкодоступній тайзі. На відео з висоти пташиного польоту видно корпус, що вигорів, і сліди пожежі.

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Рятувальники не можуть здійснити посадку свого вертольота на місці. Групам російського МНС доведеться пробиратися до місця пішки крізь тайгу.

Вертоліт Мі-8, якому 44 роки, переганяли до Магадана після ремонту. На борту перебували троє членів екіпажу та двоє техніків. Повітряне судно зникло з радарів на шляху з Охотська до місця постійної дислокації. Аварійний радіомаяк не спрацював, сигнал лиха не надійшов.

На пошуки вертольота вирушили літак та групи рятувальників. Вони обстежили близько 800 кв. м тайги та 85 км узбережжя Охотського моря. Гелікоптер знайшли 16 липня, але усі п’ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

Машина належала магаданській компанії АПК «Зліт», яка займається вантажними перевезеннями. Тепер на компанію чекають перевірка та кримінальна справа.

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Дата публікації 08:55, 16.07.25 Кількість переглядів 22 У Хабаровському краї РФ знайшли розбитий вертоліт Мі-8

Нагадаємо, у травні в Орловській області Росії розбився ще один вертоліт Мі-8. Загинули пілот і бортмеханік. Причина падіння повітряного судна — відмова двигуна.

Що відомо про вертоліт Мі-8?

Це багатоцільовий радянський вертоліт, один із наймасовіших у світі. Призначення: транспортний, санітарний, бойовий, рятувальний. Використовується у більш ніж 50 країнах світу.

Основні характеристики:

Екіпаж: 3 особи.

Вантажопідйомність: до 4 т вантажу або 24 пасажири.

Максимальна швидкість: близько 250 км/год.

Дальність польоту: до 450 км (до 1000 км з додатковими баками).

Двигуни: 2 турбовальні, по 1500-1900 к.с. кожен.