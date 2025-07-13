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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Великій Британії розбився літак: перші подробиці катастрофи

Невеликий літак зазнав аварії в аеропорту Саутенд на південному сході Англії. На місці працюють рятувальники.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Британії розбився літак

У Британії розбився літак. / © Associated Press

В аеропорту Саутенда, що в графстві Ессекс на південному сході Англії, розбився невеликий літак. Як повідомила поліція Ессекса, інформація про “серйозний інцидент” надійшла незадовго до 16:00 за місцевим часом. Йдеться про аварію 12-метрового літака, яка спричинила масштабну пожежу.

Про це повідомляє Sky News.

Очевидці повідомляють про гучний вибух і “вогненну кулю” у небі. У соцмережах публікують фото й відео з густою чорною димовою хмарою, яка здіймається над територією аеропорту.

На місці події працюють усі служби екстреного реагування. Пожежно-рятувальна служба Ессекса направила чотири екіпажі пожежників і декілька спецавтомобілів. Служба швидкої допомоги Східної Англії також повідомила про прибуття чотирьох машин швидкої допомоги, чотирьох автомобілів реагування на надзвичайні ситуації та повітряної швидкої допомоги.

Інцидент триває, і влада просить мешканців уникати району навколо аеропорту, щоб не заважати рятувальним роботам.

За інформацією сайту аеропорту Саутенда, через подію скасовано щонайменше чотири рейси. Ще два літаки були змушені змінити маршрут і приземлилися в аеропортах Лондон Гатвік та Лондон Станстед.

Депутат парламенту від округу Саутенд-Уест Девід Бертон-Семпсон закликав громадськість “триматися осторонь і дати службам можливість працювати”. Член місцевої ради Метт Дент підтвердив, що йдеться про падіння невеликого літака, і висловив підтримку всім постраждалим.

Нагадаємо, стала відома причина авіакатастрофи в Індії. Індійське бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB) оприлюднило попередні висновки щодо катастрофи.

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