У РФ впав літак з парашутистами на борту: що відомо про жертв

У РФ впав літак

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У Смоленці Забайкалля РФ літак Ан-2 впав з пасажирами на борту. Наразі 9 людей у лікарні, з них 3 – у тяжкому стані.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Всі живі, не вибухнув»,— пишуть у місцевому чаті.

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Дата публікації 09:59, 06.07.25 Кількість переглядів 11 У Забайкаллі РФ впав літак з пасажирами на борту

За даними російського МОЗ, постраждалих 9. А 6 осіб з них — у стані середнього ступеня тяжкості.

На місці працюють рятувальники. Інші деталі встановлюються.

Раніше в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

«Аварія перекваліфікована на авіакатастрофу. Внаслідок падіння знеструмлений район. Зброї на борту не було», — йдеться в повідомленні Fighterbomber.

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Причини падіння наразі невідомі.