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У РФ впав літак з парашутистами на борту: що відомо про жертв
У Росії впав літак, який транспортував 11 парашутистів.
У Смоленці Забайкалля РФ літак Ан-2 впав з пасажирами на борту. Наразі 9 людей у лікарні, з них 3 – у тяжкому стані.
Про це повідомляють росЗМІ.
«Всі живі, не вибухнув»,— пишуть у місцевому чаті.
За даними російського МОЗ, постраждалих 9. А 6 осіб з них — у стані середнього ступеня тяжкості.
На місці працюють рятувальники. Інші деталі встановлюються.
Раніше в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
«Аварія перекваліфікована на авіакатастрофу. Внаслідок падіння знеструмлений район. Зброї на борту не було», — йдеться в повідомленні Fighterbomber.
Причини падіння наразі невідомі.