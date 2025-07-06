ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1353
Час на прочитання
1 хв

У РФ впав літак з парашутистами на борту: що відомо про жертв

У Росії впав літак, який транспортував 11 парашутистів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У РФ впав літак

У РФ впав літак

У Смоленці Забайкалля РФ літак Ан-2 впав з пасажирами на борту. Наразі 9 людей у лікарні, з них 3 – у тяжкому стані.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Всі живі, не вибухнув»,— пишуть у місцевому чаті.

За даними російського МОЗ, постраждалих 9. А 6 осіб з них — у стані середнього ступеня тяжкості.

На місці працюють рятувальники. Інші деталі встановлюються.

Раніше в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

«Аварія перекваліфікована на авіакатастрофу. Внаслідок падіння знеструмлений район. Зброї на борту не було», — йдеться в повідомленні Fighterbomber.

Причини падіння наразі невідомі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie