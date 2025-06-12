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Авіакатастрофа в Індії: чи були українці на борту — відповідь МЗС
Літак авіакомпанії Air India, що прямував до лондонського Гатвіка, розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії.
На борту літака, що розбився в Індії внаслідок авіакатастрофи з 242 пасажирами на борту, українців не було.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
«Перебування українців на борту Air India не підтверджується», — заявили в МЗС.
Нагадаємо, авіакатастрофа літака Boeing 787 в Індії сталася 12 червня неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Борт зазнав авіатрощі через декілька хвилин після вильоту з аеропорту та впав на гуртожиток медичного коледжу.
Хто був на борту літака
На борту перебувало 242 людини. Деяких вцілілих пасажирів шпиталізували до найближчих лікарень. Загинуло щонайменше 110 людей. Літак упав на житловий масив.
Компанія Air India заявила, що в літаку, який прямував до Лондона, серед пасажирів перебувало:
169 громадян Індії,
53 британців,
семеро португальців,
один громадянин Канади.
Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.
Що відомо про причини авіатрощі в Індії
Відомо, що одразу після зльоту літак авіакомпанії Air India передав сигнал MAYDAY (міжнародний сигнал тривоги) до диспетчерської служби і більше не відповідав.
Борт врізався в будівлю гуртожитку для лікарів. За даними Reuters, звідти було вилучено щонайменше 30–35 тіл, до лікарні в Ахмедабаді доправили понад 100 тіл.
Що спричинило авіакатастрофу літака Air India, наразі з’ясовується.
Що відомо про загиблих — актуальна інформація
Згодом із посиланням на високопоставленого офіцера поліції Reuters повідомив, що в авіакатастрофі Boeing 787 в Індії загинуло понад двісті людей.
Також Reuters з посиланням на газету Indian Express, яка цитує місцеву поліцію, повідомляє, що загинули всі 242 людини, які були на борту, зокрема члени екіпажу та пасажири.
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