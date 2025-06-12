Авіакатастрофа в Індії 12 червня / © Associated Press

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На борту літака, що розбився в Індії внаслідок авіакатастрофи з 242 пасажирами на борту, українців не було.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

«Перебування українців на борту Air India не підтверджується», — заявили в МЗС.

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Boeing розбився в Індії / © Associated Press

Нагадаємо, авіакатастрофа літака Boeing 787 в Індії сталася 12 червня неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Борт зазнав авіатрощі через декілька хвилин після вильоту з аеропорту та впав на гуртожиток медичного коледжу.

Авіакатастрофа літака Boeing 787 в Індії — він упав на гуртожиток лікарів / © Associated Press

Хто був на борту літака

На борту перебувало 242 людини. Деяких вцілілих пасажирів шпиталізували до найближчих лікарень. Загинуло щонайменше 110 людей. Літак упав на житловий масив.

Компанія Air India заявила, що в літаку, який прямував до Лондона, серед пасажирів перебувало:

169 громадян Індії,

53 британців,

семеро португальців,

один громадянин Канади.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

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Літак врізався в будівлю гуртожитку для лікарів / © Associated Press

Що відомо про причини авіатрощі в Індії

Відомо, що одразу після зльоту літак авіакомпанії Air India передав сигнал MAYDAY (міжнародний сигнал тривоги) до диспетчерської служби і більше не відповідав.

Борт врізався в будівлю гуртожитку для лікарів. За даними Reuters, звідти було вилучено щонайменше 30–35 тіл, до лікарні в Ахмедабаді доправили понад 100 тіл.

Що спричинило авіакатастрофу літака Air India, наразі з’ясовується.

Що відомо про загиблих — актуальна інформація

Згодом із посиланням на високопоставленого офіцера поліції Reuters повідомив, що в авіакатастрофі Boeing 787 в Індії загинуло понад двісті людей.

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Також Reuters з посиланням на газету Indian Express, яка цитує місцеву поліцію, повідомляє, що загинули всі 242 людини, які були на борту, зокрема члени екіпажу та пасажири.

Дата публікації 14:10, 12.06.25 Кількість переглядів 25 В Індії розбився літак із сотнями пасажирів! Шанси вижити - мінімальні!

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