Авиакатастрофа в Индии: были ли украинцы на борту — ответ МИД

Авиакатастрофа в Индии 12 июня / © Associated Press

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На борту самолета, разбившегося в Индии в результате авиакатастрофы с 242 пассажирами на борту, украинцев не было.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

«Пребование украинцев на борту Air India не подтверждается», — заявили в МИД.

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Boeing разбился в Индии / © Associated Press

Напомним, авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии произошла 12 июня неподалеку от аэропорта города Ахмедабад. Борт потерпел авиатрость через несколько минут после вылета из аэропорта и упал на общежитие медицинского колледжа.

Авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии — он упал на общежитие врачей / © Associated Press

Кто был на борту самолета

На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы. Погибли не менее 110 человек. Самолет упал на жилмассив.

Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон среди пассажиров, находилось:

169 граждан Индии,

53 британцев,

семь португальцев,

один гражданин Канады.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Air India полностью сотрудничает с органами власти, расследующими этот инцидент.

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Самолет врезался в здание общежития для врачей / © Associated Press

Что известно о причинах авиатрощи в Индии

Известно, что сразу после взлета самолет авиакомпании Air India передал сигнал MAYDAY (международный сигнал тревоги) диспетчерской службе и больше не отвечал.

Борт врезался в здание общежития для врачей. По данным Reuters, оттуда было изъято не менее 30-35 тел, в больницу в Ахмедабаде доставлено более 100 тел.

Что повлекло за собой авиакатастрофу самолета Air India сейчас выясняют.

Что известно о погибших — актуальная информация

Впоследствии со ссылкой на высокопоставленного офицера полиции Reuters сообщил, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии погибли более двухсот человек.

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Также Reuters со ссылкой на газету Indian Express, цитирующую местную полицию, сообщает, что погибли все 242 человека, находившиеся на борту — в том числе члены экипажа и пассажиры.

Дата публикации 14:10, 12.06.25 Количество просмотров 25 В Индии разбился самолет с сотнями пассажиров! Шансы выжить – минимальны!

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