ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2448
Время на прочтение
2 мин

Авиакатастрофа в Индии: были ли украинцы на борту — ответ МИД

Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Авиакатастрофа в Индии: были ли украинцы на борту — ответ МИД

Авиакатастрофа в Индии 12 июня / © Associated Press

На борту самолета, разбившегося в Индии в результате авиакатастрофы с 242 пассажирами на борту, украинцев не было.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

«Пребование украинцев на борту Air India не подтверждается», — заявили в МИД.

Boeing разбился в Индии / © Associated Press

Boeing разбился в Индии / © Associated Press

Напомним, авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии произошла 12 июня неподалеку от аэропорта города Ахмедабад. Борт потерпел авиатрость через несколько минут после вылета из аэропорта и упал на общежитие медицинского колледжа.

Авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии — он упал на общежитие врачей / © Associated Press

Авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии — он упал на общежитие врачей / © Associated Press

Кто был на борту самолета

На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы. Погибли не менее 110 человек. Самолет упал на жилмассив.

Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон среди пассажиров, находилось:

  • 169 граждан Индии,

  • 53 британцев,

  • семь португальцев,

  • один гражданин Канады.

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Air India полностью сотрудничает с органами власти, расследующими этот инцидент.

Самолет врезался в здание общежития для врачей / © Associated Press

Самолет врезался в здание общежития для врачей / © Associated Press

Что известно о причинах авиатрощи в Индии

Известно, что сразу после взлета самолет авиакомпании Air India передал сигнал MAYDAY (международный сигнал тревоги) диспетчерской службе и больше не отвечал.

Борт врезался в здание общежития для врачей. По данным Reuters, оттуда было изъято не менее 30-35 тел, в больницу в Ахмедабаде доставлено более 100 тел.

Что повлекло за собой авиакатастрофу самолета Air India сейчас выясняют.

Что известно о погибших — актуальная информация

Впоследствии со ссылкой на высокопоставленного офицера полиции Reuters сообщил, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии погибли более двухсот человек.

Также Reuters со ссылкой на газету Indian Express, цитирующую местную полицию, сообщает, что погибли все 242 человека, находившиеся на борту — в том числе члены экипажа и пассажиры.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie