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Авиакатастрофа в Индии: были ли украинцы на борту — ответ МИД
Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии.
На борту самолета, разбившегося в Индии в результате авиакатастрофы с 242 пассажирами на борту, украинцев не было.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
«Пребование украинцев на борту Air India не подтверждается», — заявили в МИД.
Напомним, авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии произошла 12 июня неподалеку от аэропорта города Ахмедабад. Борт потерпел авиатрость через несколько минут после вылета из аэропорта и упал на общежитие медицинского колледжа.
Кто был на борту самолета
На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы. Погибли не менее 110 человек. Самолет упал на жилмассив.
Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон среди пассажиров, находилось:
169 граждан Индии,
53 британцев,
семь португальцев,
один гражданин Канады.
Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Air India полностью сотрудничает с органами власти, расследующими этот инцидент.
Что известно о причинах авиатрощи в Индии
Известно, что сразу после взлета самолет авиакомпании Air India передал сигнал MAYDAY (международный сигнал тревоги) диспетчерской службе и больше не отвечал.
Борт врезался в здание общежития для врачей. По данным Reuters, оттуда было изъято не менее 30-35 тел, в больницу в Ахмедабаде доставлено более 100 тел.
Что повлекло за собой авиакатастрофу самолета Air India сейчас выясняют.
Что известно о погибших — актуальная информация
Впоследствии со ссылкой на высокопоставленного офицера полиции Reuters сообщил, что в авиакатастрофе Boeing 787 в Индии погибли более двухсот человек.
Также Reuters со ссылкой на газету Indian Express, цитирующую местную полицию, сообщает, что погибли все 242 человека, находившиеся на борту — в том числе члены экипажа и пассажиры.
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