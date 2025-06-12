Певец Андрей Кравченко впервые рассекретил жену и 10-летнего сына

Андрей Кравченко

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Популярный украинский певец Андрей Кравченко, который ранее рассказал о броне от мобилизации, рассекретил жену и 10-летнего сына.

Артист ранее тщательно скрывал, что у него есть семья. Если же у исполнителя об этом спрашивали, то он отвечал с интригой, при этом ни опровергал, что у него есть жена и дети, ни подтверждал это. Однако в интервью Славе Демину Андрей Кравченко официально подтвердил, что у него есть возлюбленная. Правда, артист об этом рассказывает неохотно. По словам исполнителя, избранница избегает публичности, а он уважает ее решение.

"Не все партнеры хотят, чтобы об этом говорили, поэтому я и не говорю. Если будет согласие с обеих сторон, вот, возможно, тогда я и скажу что-то. Счастье любит тишину, я не хочу никого впускать в свою семью", - высказался артист.

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Андрей Кравченко

Также Андрей Кравченко признался, что воспитывает с возлюбленной 10-летнего сына. Мальчик сейчас находится в Украине. Правда, имени его певец называть не стал. Также исполнитель избежал вопроса, есть ли у него еще дети.

"10 лет моему сыну. Он в Украине", - делится артист.

Напомним, недавно продюсер Александр Ягольник рассекретил свою избранницу. Также знаменитость сообщил, что недавно женился на ней.