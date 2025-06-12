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Экс-муж Ани Лорак попал в больницу и перенес сложную операцию: "Вернули к жизни"
Именно в больничной палате Мурат Налкакиоглу встречает свой день рождения. Избранница бизнесмена уже поздравила его с праздником.
Бывший муж скандальной певицы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу - попал в больницу.
Об этом стало известно благодаря фотоблогу бизнесмена. Так, 12 июня Мурат празднует день рождения. Ему исполняется уже 47 лет. Одной из первых с праздником Налкакиоглу поздравила его избранница, фитнес-тренерша Людмила Оверковская.
Однако, как оказалось, поздравлять его она приехала в больницу. Тренерша показала, как в больничной палате вручала Мурату гелевые шарики в форме сердец, где были расклеены их фото. Также Людмила подготовила для возлюбленного два подарка, правда, пара не стала показывать, какие именно.
К слову, свой день рождения Мурат встречает в больнице. Очевидно, у бизнесмена серьезные проблемы со здоровьем. Видно, что к его руке была присоединена система капельницы, а к носу - трубки, которые, вероятно, помогают дышать. Сам Мурат не делится подробностями о своем состоянии. Однако известно, что в больнице бизнесмен находится две недели. Также Мурат признался, что ему сделали операцию: "Последние две недели здесь… Сложная операция была. Спасибо, что вернули к жизни".
Напомним, недавно дочь Мурата Налкакиоглу от Ани Лорак праздновала день рождения. Бизнесмен нежно поздравил Соню с 14-летием и удивил, как она изменилась с годами.