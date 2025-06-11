Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум разводятся.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания Page Six. Источник говорит, что между супругами, которые прожили в браке четыре года и стали родителями дочери, окончательно все кончено. Более того, отмечается, что пара даже определилась, когда подаст документы на развод. Актер и певица якобы решили поставить точку после окончания концертного тура Кэти Перри Lifetime, что произойдет 7 декабря.

"Все кончено. Они ждут окончания ее тура, прежде чем расстаться", - утверждает инсайдер.

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Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Тем временем источник издания People назвал причину, что именно негативно повлияло на их отношения. Отмечается, что якобы ряд карьерных неудач Кэти Перри привел к кризису. К слову, певица выпустила новый альбом "143", который полностью провалился, и сейчас находится в туре, с которым тоже не все в порядке. Хоть Блум все это время поддерживал жену, однако она слишком эмоционально реагирует на неудачи.

"Кэти была глубоко разочарована после того, как ее новый альбом не восприняли. Орландо отнесся к этому с пониманием, но это все же вызвало определенное напряжение. Она также была разочарована некоторыми отзывами о туре. Это создало стресс для их отношений", - говорит инсайдер.

Сейчас ни актер, ни певица не комментируют слухи о проблемах в их браке.

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

Отметим, Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, однако уже через год прекратили отношения. Причиной их разрыва тогда стало то, что актер увлекся другой женщиной. Однако уже в 2019 году стало известно, что Перри и Блум снова вместе. 14 февраля того же года пара обручилась, а в апреле 2020-го у них родилась общая дочь Дейзи. В 2021 году стало известно, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.

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Напомним, недавно Орландо Блум красноречивым жестом поддержал Украину. Артист на красной дорожке в Лондоне продемонстрировал свою солидарность с украинцами.