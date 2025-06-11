В школе Львова произошла стрельба: что известно (обновлено)

Стрельба в школе Львова. Фото: Светлана Добровольская

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В среду, 11 июня, во Львове ученики принесли с собой в школу пневматический пистолет и начали «испытывать» его на одноклассниках.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии для 24 Канала.

По ее словам, информация об инциденте появилась в местных телеграм-каналах. Согласно сообщениям, дети не просто принесли оружие, но и начали «испытывать» его на одноклассниках.

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Полиция узнала о происшествии во время мониторинга соцсетей и сразу начала проверку. Сейчас правоохранители выясняют, в какой именно школе это произошло и подтвердятся ли данные о стрельбе.

Впоследствии в Департаменте киберполиции в комментарии РБК-Украина, отметили, что правоохранители уже установили: в каком именно заведении произошла стрельба и трех девятиклассников причастных к инциденту.

Следователи выяснили, что один из ребят принес в школу пневматическое устройство для стрельбы металлическими шариками, которое принадлежит его отцу. По предварительной договоренности он произвел выстрел в направлении своего товарища. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 10 июня в австрийском городе Грац в школе BORG произошла стрельба: бывший ученик открыл огонь в классах, в результате чего погибли 11 человек, после чего он совершил самоубийство. Среди пострадавших — ученики и учителя.

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В тот же день во Франции 15-летний ученик 9 класса средней школы напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу. Она погибла на месте.