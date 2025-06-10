Сын признал вину: шокирующие подробности убийства украинок в Бельгии

На место трагедии неравнодушные принесли игрушки и цветы / Фото: Evert Wouters

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В бельгийском городе Хаасроде 6 июня произошло жуткое событие: в загоревшемся доме нашли мертвыми двух украинок — 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь.

На их телах были обнаружены ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия медики безрезультатно пытались реанимировать шестилетнюю девочку. Следователи установили, что обе жертвы погибли от ножевых ранений, а пожар был подожжен намеренно.

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ТСН.ua собрал все, что известно об убийстве двух украинок в Бельгии.

Что известно о погибших

Известно, что семья украинцев проживала в Бельгии уже три года, дом им предоставил муниципалитет. Глава семьи — украинский военный, работающий в эвакуационном звене.

Как удалось выяснить СМИ, погибшими оказались 46-летняя львовянка Лилия и шестилетняя Анна.

У погибшей есть 16-летний сын, который на момент пожара учился в школе. Согласно информации медиа, подросток был сыном Лилии от первого брака, равно как и ее 20-летняя дочь Алина, проживающая в Ирландии. Меньшая — Анна общей дочерью Лилии и ее мужа, оставшегося в Украине.

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В комментарии бельгийскому изданию HNL дочь погибшей рассказала, что у ее сестры Ани был порок сердца.

Также девушка сообщила, что семья жила в старом приходском доме, куда их как беженцев поселил местный муниципалитет.

По словам дочери, ее мать Лилия выучила язык и работала в больнице, для того чтобы обеспечить детям достойное будущее.

Дом в Бельгии, где жили погибшие / Источник: бельгийские СМИ

Главный подозреваемый по делу

Через день после пожара, сын погибшей признался , что он нанес ножевые ранения матери и шестилетней сестре, после чего поджег здание, в котором они жили.

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Место трагедии / Фото: vrt.be

Когда произошел пожар, парень находился в школе, поэтому сначала его считали только очевидцем событий. Тогда подростка временно взяли под опеку, но после признания он стал подозреваемым по делу об умышленном убийстве двух человек.

Впоследствии 16-летнего парня поместили в закрытый центр временного содержания несовершеннолетних.

«По решению судьи ювенальной юстиции подозреваемого направили в один из закрытых центров временного содержания несовершеннолетних. Он обеспечен государственным адвокатом», — проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным бельгийских медиа, подростка поместили в закрытое учреждение в Эверберге на 30 дней, хотя это его содержание может быть продлено до конца расследования.

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В спецучреждении психиатры проведут дополнительную экспертизу психического состояния парня.

Кроме того, рассматривается возможность передачи дела в уголовный суд для взрослых.

В свою очередь посольство Украины продолжает держать дело на особом контроле. Украинские дипломаты направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным.

Вероятные мотивы убийства

По словам подозреваемого, он совершил двойное убийство из-за бытовых ссор с родными. Передает бельгийское издание De Morgen .

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Во время допроса подросток рассказал, что его мотив очень «банальный» — спор, якобы касавшийся карманных денег или школы.

Однако в прокуратуре сомневаются, что было именно так.

«В своем свидетельстве он называет определенную причину убийства, но она настолько банальна, что требует дополнительного расследования. Также следует выяснить, что именно происходило у него в голове», — сказала пресс-секретарь прокуратуры Сара Каллеваерт.

Также удалось узнать, что до трагедии подросток подрабатывал официантом в местном кафе. Там он за три дня до убийства рассказал своему коллеге о своих намерениях.

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«Когда его коллега (из кафе — Ред. ) увидел новости, понял, что это серьезно», — рассказал один из свидетелей.

На место трагедии неравнодушны принесли игрушки и цветы / Источник: RTL Info

Правоохранители провели обыски в кафе, где работал подросток. Пока неизвестно, стало ли это причиной признания подозреваемого.

Однако неизвестно, привело ли именно это к признанию парня.

Ранее ТСН.ua сообщал, какое решение по делу об убийстве в фуникулере Киева принял суд.

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