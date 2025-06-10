"Прилет" по Оболони в Киеве: подробности о разрушениях с видео

Поврежденные квартиры в ЖК «Навигатор» после атаки на Киев / © ТСН

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Из-за ночной атаки на Киев 10 июня есть существенные повреждения и разрушения в жилом комплексе «Навигатор» в Оболонском районе. Там произошел «прилет» между несколькими многоэтажками.

Об этом с места событий сообщила корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

«Тяжелая ночь сегодня для столицы. Тяжелая ночь сегодня для Оболонского района. За моей спиной ЖК „Навигатор“. Туда сегодня попало что-то российское: то ли беспилотник, то ли была ракета», — рассказывает журналистка, показывая на видео последствия атаки.

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По ее словам, на втором-третьем этаже многоэтажки повреждены квартиры, очень много выбитых окон, пострадавших автомобилей. На месте работают правоохранители, скорые помощи. Там развернута заградительная лента, во двор не пускают. Это один из трех огромных домов, между которыми сегодня произошел «прилет», отметила корреспондентка.

Она также показала на видео наиболее поврежденный угол дома ЖК «Навигатор». Там очень сильно повреждены квартиры на 2-4 этажах. От расположенной на первом этаже аптеки почти ничего не осталось.

«Взрыв был настолько сильный, что видите, детская игрушка лежит, которую вынесло из одной из квартир», — рассказывает Кириенко.

Она отметила, что это уже второй «прилет» возле ЖК «Навигатор». Так, в начале 2024 года неподалеку из-за попадания горел автосалон.

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«Здесь живет очень много людей, поскольку здесь три огромных дома, для которых сегодня была очень бессонная ночь. Известно об одной пострадавшей женщине, которую забрали со второго этажа, говорят соседи. Она сейчас в больнице, но ее жизни ничего не угрожает», — проинформировала журналистка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГОРЕЛА МНОГОЭТАЖКА И МАШИНЫ! ОБОЛОНЬ — СТАЛА ЦЕЛЬЮ ВРАГА

Напомним, в ночь на 10 июня Россия устроила массированную атаку на Киев. Повреждения получили семь районов столицы. Известно о четырех пострадавших людях.

Одной из целей стала Оболонь. Глава районной администрации Кирилл Фесик сообщил, что там были повреждены 18 квартир. В многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах.

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