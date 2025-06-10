"Приліт" по Оболоні в Києві: подробиці про руйнування з відео

Пошкоджені квартири у ЖК «Навігатор» після атаки на Київ / © ТСН

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Через нічну атаку на Київ 10 червня є суттєві пошкодження та руйнування у житловому комплексі «Навігатор» в Оболонському районі. Там стався «приліт» між кількома багатоповерхівками.

Про це з місця подій повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

«Важка ніч сьогодні для столиці. Важка ніч сьогодні для Оболонського району. Поза моєю спиною ЖК „Навігатор“. Туди сьогодні поцілило щось російське: чи то безпілотник, чи то була ракета», — розповідає журналістка, показуючи на відео наслідки атаки.

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За її словами, на другому-третьому поверсі багатоповерхівки пошкоджені квартири, дуже багато вибитих вікон, постраждалих автомобілів. На місці працюють правоохоронці, швидкі допомоги. Там розгорнута загороджувальна стрічка, у двір не пускають. Це один із трьох величезних будинків, між якими сьогодні стався «приліт», зазначила кореспондентка.

Вона також показала на відео найбільш пошкоджений кут будинку ЖК «Навігатор». Там дуже сильно пошкоджені квартири на 2-4 поверхах. Від розташованої на першому поверсі аптеки майже нічого не залишилося.

«Вибух був настільки сильний, що бачите, дитяча іграшка лежить, яку винесло з однієї з квартир», — розповідає Кирієнко.

Вона зазначила, що це вже другий «приліт» біля ЖК «Навігатор». Так, на початку 2024 року неподалік через влучання горів автосалон.

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«Тут живе дуже багато людей, оскільки тут три величезні будинки, для яких сьогодні була дуже безсонна ніч. Відомо про одну постраждалу жінку, яку забрали з другого поверху, кажуть сусіди. Вона зараз у лікарні, але її життю нічого не загрожує», — поінформувала журналістка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРІЛА БАГАТОПОВЕРХІВКА І МАШИНИ! ОБОЛОНЬ — СТАЛА ЦІЛЛЮ ВОРОГА

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Пошкоджень зазнали сім районів столиці. Відомо про чотирьох постраждалих людей.

Однією з цілей стала Оболонь. Голова районної адміністрації Кирило Фесик повідомив, що там були пошкоджені 18 квартир. У багатоповерхівці сталося займання на 1 і 2 поверхах.

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