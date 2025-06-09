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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
172
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Де в Україні найдешевші авто: аналіз регіональних цін

Середня вартість вживаних автомобілів в Україні істотно відрізняється залежно від регіону.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ціни на авто

Ціни на авто

Середні ціни на автомобілі в Україні значно відрізняються залежно від регіону. Найвищі показники спостерігаються в столиці та західних областях. А найнижчі — у прикордонних та прифронтових регіонах.

Про це повідомляють у Інституту досліджень авторинку.

Регіони з найвищими середніми цінами:

  • Київ та Київська область — $8800

  • Львівська область — $7800

  • Закарпатська область — $7000

Ці дані показують, що найдорожчі пропозиції зосереджені там, де спостерігається стабільний імпорт та активний попит. У більшості центральних та західних областей країни середня ціна на вживані авто коливається від $5,500 до $6,600. Це звична ситуація для ринку: йдеться про автомобілі середнього віку, привезені з Європи або куплені в Україні.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

  • Донецька область — $2800

  • Херсонська область — $2800

  • Луганська область — $3500

Очевидно, що найнижчі ціни фіксуються в регіонах, охоплених бойовими діями. Тут переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом.

Раніше повідомлялося, все частіше українські автомайстерні відмовляються ремонтувати певні типи автомобілів або суттєво завищують вартість послуг. Причини — складність робіт, відсутність спеціалізованого обладнання та технічної документації, а також економічна недоцільність.

Також, експерти назвали найнадійніші автомобілі знаменитої шведської марки. Фахівці оприлюднили результати нового дослідження, за яким і склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo. Перше місце посіла автівка, що була випущена 2010 року. Це представницький седан Volvo S80.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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