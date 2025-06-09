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Де в Україні найдешевші авто: аналіз регіональних цін
Середня вартість вживаних автомобілів в Україні істотно відрізняється залежно від регіону.
Середні ціни на автомобілі в Україні значно відрізняються залежно від регіону. Найвищі показники спостерігаються в столиці та західних областях. А найнижчі — у прикордонних та прифронтових регіонах.
Про це повідомляють у Інституту досліджень авторинку.
Регіони з найвищими середніми цінами:
Київ та Київська область — $8800
Львівська область — $7800
Закарпатська область — $7000
Ці дані показують, що найдорожчі пропозиції зосереджені там, де спостерігається стабільний імпорт та активний попит. У більшості центральних та західних областей країни середня ціна на вживані авто коливається від $5,500 до $6,600. Це звична ситуація для ринку: йдеться про автомобілі середнього віку, привезені з Європи або куплені в Україні.
Регіони з найнижчими середніми цінами:
Донецька область — $2800
Херсонська область — $2800
Луганська область — $3500
Очевидно, що найнижчі ціни фіксуються в регіонах, охоплених бойовими діями. Тут переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом.
Раніше повідомлялося, все частіше українські автомайстерні відмовляються ремонтувати певні типи автомобілів або суттєво завищують вартість послуг. Причини — складність робіт, відсутність спеціалізованого обладнання та технічної документації, а також економічна недоцільність.
Також, експерти назвали найнадійніші автомобілі знаменитої шведської марки. Фахівці оприлюднили результати нового дослідження, за яким і склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volvo. Перше місце посіла автівка, що була випущена 2010 року. Це представницький седан Volvo S80.