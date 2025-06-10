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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 10 червня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і техніку. За добу - “мінус” 48 артсистем і чотири танки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Втрати армії РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 10 червня знищено 998 080 олдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб,

  • танків ‒ 10919 (+4) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од,

  • артилерійських систем – 28982 (+48) од,

  • РСЗВ – 1412 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,

  • літаків – 416 (+2) од,

  • гелікоптерів – 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),

  • крилаті ракети ‒ 3330 (+15),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 51455 (+107) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3912 (+1).

Нагадаємо, напередодні Україна атакувала аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області Росії. Там були уражені два ворожі військові літаки.

Окрім того, 7 червня на Курщині українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Зауважимо, що Су-35 — основний носій керованих авіабомб.

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