ЗСУ знищили шалену кількість ворогів і техніки: втрати Росії на 5 жовтня

Російські солдати / © Associated Press

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Росія за час повномасштабного вторгнення до України втратила близько 1 542 720 військових, зокрема 2 020 осіб — за останню добу.

Про це 5 жовтня повідомив Генштаб.

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Втрати РФ на 5 жовтня 2026 року

танки — 12 393 (+2 — за останню добу)

бойові броньовані машини — 25 487 (+4)

артилерійські системи — 50 733 (+47)

РСЗВ — 2 182 (+3)

засоби ППО — 1 688 (+2)

літаки — 443

гелікоптери — 356

наземні робототехнічні комплекси — 2 859 (+22)

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 548 095 (+1 855)

крилаті ракети — 5 126

кораблі / катери — 35

підводні човни — 2

автомобільна техніка й автоцистерни — 157 985 (+727)

спеціальна техніка — 4 793 (+5)

Нагадаємо, під час успішної операції «Вівальді» українські військові вже деокупували приблизно 125–140 квадратних кілометрів території, завдаючи ворогу рекордних втрат.

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