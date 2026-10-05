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ЗСУ знищили шалену кількість ворогів і техніки: втрати Росії на 5 жовтня
Російські війська за минулу добу зазнали серйозних втрат на полі бою.
Росія за час повномасштабного вторгнення до України втратила близько 1 542 720 військових, зокрема 2 020 осіб — за останню добу.
Про це 5 жовтня повідомив Генштаб.
Втрати РФ на 5 жовтня 2026 року
танки — 12 393 (+2 — за останню добу)
бойові броньовані машини — 25 487 (+4)
артилерійські системи — 50 733 (+47)
РСЗВ — 2 182 (+3)
засоби ППО — 1 688 (+2)
літаки — 443
гелікоптери — 356
наземні робототехнічні комплекси — 2 859 (+22)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 548 095 (+1 855)
крилаті ракети — 5 126
кораблі / катери — 35
підводні човни — 2
автомобільна техніка й автоцистерни — 157 985 (+727)
спеціальна техніка — 4 793 (+5)
Нагадаємо, під час успішної операції «Вівальді» українські військові вже деокупували приблизно 125–140 квадратних кілометрів території, завдаючи ворогу рекордних втрат.