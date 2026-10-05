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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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683
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ЗСУ знищили шалену кількість ворогів і техніки: втрати Росії на 5 жовтня

Російські війська за минулу добу зазнали серйозних втрат на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Росія за час повномасштабного вторгнення до України втратила близько 1 542 720 військових, зокрема 2 020 осіб — за останню добу.

Про це 5 жовтня повідомив Генштаб.

Втрати РФ на 5 жовтня 2026 року

  • танки — 12 393 (+2 — за останню добу)

  • бойові броньовані машини — 25 487 (+4)

  • артилерійські системи — 50 733 (+47)

  • РСЗВ — 2 182 (+3)

  • засоби ППО — 1 688 (+2)

  • літаки — 443

  • гелікоптери — 356

  • наземні робототехнічні комплекси — 2 859 (+22)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 548 095 (+1 855)

  • крилаті ракети — 5 126

  • кораблі / катери — 35

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка й автоцистерни — 157 985 (+727)

  • спеціальна техніка — 4 793 (+5)

Нагадаємо, під час успішної операції «Вівальді» українські військові вже деокупували приблизно 125–140 квадратних кілометрів території, завдаючи ворогу рекордних втрат.

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