“Вже зараз потрібно затягувати сітками”: експерт попередив про загрозу для доріг до Дніпра та Запоріжжя

FPV / © Associated Press

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Безпекова ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі може вплинути на постачання пального до великих міст. Деякі логістичні маршрути, зокрема дороги до Дніпра та Запоріжжя, вже зараз варто захищати від атак FPV-дронів.

Про це заявив засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін у коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, йдеться насамперед про маршрути, якими перевозять пальне до Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Експерт вважає, що їх необхідно додатково захищати, зокрема за допомогою спеціальних сіток.

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«Я вважаю, що зараз шляхи, котрі йдуть до Запоріжжя, до Дніпра, їх потрібно вже затягати сітками. Це на мій власний розсуд, але є військове керівництво держави, вони там більше мають інформації щодо цього», — сказав Льоушкін.

Він наголосив, що ризики стосуються не лише безпосередньо автозаправних станцій. Російські війська можуть атакувати автомобільні та залізничні маршрути, якими доставляють пальне, що потенційно здатне ускладнити його постачання до регіону.

Водночас остаточні рішення щодо захисту логістичних шляхів, за словами експерта, мають ухвалювати військові та відповідні державні структури, які володіють необхідною інформацією про безпекову ситуацію.

Нагадаємо, через масовані атаки російських FPV-дронів у Запоріжжі розбудовують систему антидронового захисту над дорогами. Лише за липень РФ спрямувала на місто близько 500 FPV, які атакують, зокрема, цивільний транспорт та інфраструктуру. До кінця року в Запоріжжі та на підступах до міста планують облаштувати понад 100 км захисних тунелів, майже половину робіт уже виконано. Також військові випробовують міцніші капронові сітки, які мають краще захищати транспорт від ударів безпілотників.

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