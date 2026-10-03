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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по рятувальниках на Запоріжжі: є поранений

У Запорізькому районі російський безпілотник цілеспрямовано атакував територію пожежно-рятувального підрозділу в момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © ДСНС

У Запорізькому районі внаслідок російського удару безпілотником поранено рятувальника.

Про це повідомили у ДСНС.

За даними служби, росіяни цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме в той момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.

Один із рятувальників дістав травми. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Інші працівники підрозділу не постраждали.

Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14

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