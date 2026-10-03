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Росіяни вдарили по рятувальниках на Запоріжжі: є поранений
У Запорізькому районі російський безпілотник цілеспрямовано атакував територію пожежно-рятувального підрозділу в момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.
У Запорізькому районі внаслідок російського удару безпілотником поранено рятувальника.
Про це повідомили у ДСНС.
За даними служби, росіяни цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме в той момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.
Один із рятувальників дістав травми. Йому надають необхідну медичну допомогу.
Інші працівники підрозділу не постраждали.
Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14
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