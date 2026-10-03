Росіяни вдарили по рятувальниках на Запоріжжі: є поранений

Удар по Запоріжжю / © ДСНС

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У Запорізькому районі внаслідок російського удару безпілотником поранено рятувальника.

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними служби, росіяни цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу саме в той момент, коли надзвичайники збиралися на виклик.

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Один із рятувальників дістав травми. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Інші працівники підрозділу не постраждали.

Нагадаємо, що раніше після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14

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