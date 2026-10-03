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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по спасателям в Запорожье: есть раненый

В Запорожском районе российский беспилотник целенаправленно атаковал территорию пожарно-спасательного подразделения в момент, когда чрезвычайники собирались по вызову.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

В Запорожском районе в результате российского удара беспилотником ранен спасатель.

Об этом сообщили в ГСЧС .

По данным службы, россияне целенаправленно ударили по территории пожарно-спасательного подразделения именно в тот момент, когда чрезвычайники собирались по вызову.

Один из спасателей получил травмы. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Остальные работники подразделения не пострадали.

Напомним, что ранее после атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14

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