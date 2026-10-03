Россияне ударили по спасателям в Запорожье: есть раненый

Удар по Запорожью

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В Запорожском районе в результате российского удара беспилотником ранен спасатель.

Об этом сообщили в ГСЧС .

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По данным службы, россияне целенаправленно ударили по территории пожарно-спасательного подразделения именно в тот момент, когда чрезвычайники собирались по вызову.

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Один из спасателей получил травмы. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Остальные работники подразделения не пострадали.

Напомним, что ранее после атаки РФ на Запорожье спасли пять человек и эвакуировали 14

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