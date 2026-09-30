Россияне заявили о «взятии» Малой Токмачки в Запорожской области: что там происходит на самом деле

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Россияне снова и снова «захватывают» Малую Токмачку в Запорожской области — правда, только в своих сообщениях. Свои выдумки враги подкрепляют видео, на котором в украинском селе устанавливают триколоры. Однако не говорят, что россиян, которые это делают, уничтожают дронщики из 118-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону села.

Что на самом деле происходит в этой сфере, выясняла корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Реклама

А вы, чтобы помочь украинским воинам, можете поддержать их сбор средств на приобретение системы РЭБ — она спасет воинов от вражеских дронов.

Реклама

QR-код для сбора средств на РЭБ / © ТСН

«Знаменосцы» вместо реального контроля

Не сумев закрепиться в деревне, россияне прибегают к старой тактике — имитации контроля. Зачастую установка триколора становится последним, что они делают в своей жизни.

«Год назад в тюрьме был один „флажник“ — его тоже обнаружили, уничтожили и убрали. На этот раз они успели, воспользовавшись плохой погодой, пройтись и воткнуть 7 флагов. Но они были воткнуты как попало, где только могли. На них навалились, сожгли, и флаги были уничтожены. Так же были уничтожены и оккупанты», — рассказывает командир роты беспилотных систем 118 ОМБр «Бобер».

В попытках закрепиться в Малой Токмачке россияне снова и снова отправляют в деревню пехотинцев.

«Сейчас они передвигаются небольшими группами, поэтому приходится действовать против пехоты, блиндов и укрытий, в которых они прячутся. Приходится совершать много вылетов, потому что они прячутся, окопаются, но это им не помогает. За смену ребята совершили около 170 вылетов и нанесли 152 поражения», — отмечает командир отделения беспилотных систем 118 ОМБр «Пейн».

Реклама

Пушечное мясо и смена тактики

По словам бойцов, в основном россияне отправляют на передовую так называемое «пушечное мясо».

«У них нет никаких тактических приёмов, у них очень много людей, и они их не жалеют. Пехота у них — я не знаю, в каком состоянии: то ли пьяные, то ли под кайфом, они просто идут — вперёд, вперёд. Даже бывает, что они не защищаются от FPV, просто идут себе, их прямо разрывает», — делится «Бобер».

«Их постоянно отправляют под угрозой смерти. Им проще идти сюда и пытаться пробраться в течение нескольких дней, чуть ли не ползком», — добавляет старший сержант роты беспилотных авиакомплексов 118-й ОМБр «Клещ».

Поскольку Силы обороны контролируют все подступы с помощью дронов, россияне вынуждены менять тактику.

Реклама

«Они пытались прорваться на мотоциклах и на лёгкой технике, но всё это закончилось в районе Мариупольской трассы, дальше они ничего не смогли сделать», — рассказывает «Клещ».

Борьба за логистику и необходимость в РЭБ

Впрочем, как признают украинские военные, оккупанты и сами заметно увеличили количество беспилотников, и это существенно затрудняет логистику.

«Обстановка сложная. Нам нужно купить новую машину, в которую нужно установить хорошее РЭБ, чтобы доставлять провиант и дроны на передовые позиции. Потому что сейчас добираться туда немного сложно. Но пехота держится на месте, мы стараемся обеспечивать и прикрывать пехоту», — объясняет командир роты беспилотных систем «Бобер».

Захватчики постоянно пытаются прорваться через украинские позиции, но бойцы этого не допускают.

Захватчики, как сообщают в 118-й бригаде, ждут непогоды, чтобы закрепиться в районе Орехова.

«Их будет физически больше, больше будет физически гибнуть. Нам придётся больше работать, придётся больше завозить, уничтожать», — говорит «Клещ».

Именно поэтому бойцы и запустили сбор средств на новое РЭБ — чтобы вражеские дроны не мешали обороне Запорожского направления.

QR-код для сбора средств на РЭБ

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Малая Токмачка: россияне вывешивают триколоры на камеру и исчезают под ударами FPV

Новости партнеров