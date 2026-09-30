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Россияне заявили о «взятии» Малой Токмачки в Запорожской области: что там происходит на самом деле
Российские оккупанты пытаются имитировать контроль в Малой Токмачке в Запорожской области. Бойцы 118-й ОМБр рассказали о ликвидации «прапоровтиков», FPV-дронах и сборе на РЭБ.
Россияне снова и снова «захватывают» Малую Токмачку в Запорожской области — правда, только в своих сообщениях. Свои выдумки враги подкрепляют видео, на котором в украинском селе устанавливают триколоры. Однако не говорят, что россиян, которые это делают, уничтожают дронщики из 118-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону села.
Что на самом деле происходит в этой сфере, выясняла корреспондентка ТСН Дарья Назарова.
А вы, чтобы помочь украинским воинам, можете поддержать их сбор средств на приобретение системы РЭБ — она спасет воинов от вражеских дронов.
«Знаменосцы» вместо реального контроля
Не сумев закрепиться в деревне, россияне прибегают к старой тактике — имитации контроля. Зачастую установка триколора становится последним, что они делают в своей жизни.
«Год назад в тюрьме был один „флажник“ — его тоже обнаружили, уничтожили и убрали. На этот раз они успели, воспользовавшись плохой погодой, пройтись и воткнуть 7 флагов. Но они были воткнуты как попало, где только могли. На них навалились, сожгли, и флаги были уничтожены. Так же были уничтожены и оккупанты», — рассказывает командир роты беспилотных систем 118 ОМБр «Бобер».
В попытках закрепиться в Малой Токмачке россияне снова и снова отправляют в деревню пехотинцев.
«Сейчас они передвигаются небольшими группами, поэтому приходится действовать против пехоты, блиндов и укрытий, в которых они прячутся. Приходится совершать много вылетов, потому что они прячутся, окопаются, но это им не помогает. За смену ребята совершили около 170 вылетов и нанесли 152 поражения», — отмечает командир отделения беспилотных систем 118 ОМБр «Пейн».
Пушечное мясо и смена тактики
По словам бойцов, в основном россияне отправляют на передовую так называемое «пушечное мясо».
«У них нет никаких тактических приёмов, у них очень много людей, и они их не жалеют. Пехота у них — я не знаю, в каком состоянии: то ли пьяные, то ли под кайфом, они просто идут — вперёд, вперёд. Даже бывает, что они не защищаются от FPV, просто идут себе, их прямо разрывает», — делится «Бобер».
«Их постоянно отправляют под угрозой смерти. Им проще идти сюда и пытаться пробраться в течение нескольких дней, чуть ли не ползком», — добавляет старший сержант роты беспилотных авиакомплексов 118-й ОМБр «Клещ».
Поскольку Силы обороны контролируют все подступы с помощью дронов, россияне вынуждены менять тактику.
«Они пытались прорваться на мотоциклах и на лёгкой технике, но всё это закончилось в районе Мариупольской трассы, дальше они ничего не смогли сделать», — рассказывает «Клещ».
Борьба за логистику и необходимость в РЭБ
Впрочем, как признают украинские военные, оккупанты и сами заметно увеличили количество беспилотников, и это существенно затрудняет логистику.
«Обстановка сложная. Нам нужно купить новую машину, в которую нужно установить хорошее РЭБ, чтобы доставлять провиант и дроны на передовые позиции. Потому что сейчас добираться туда немного сложно. Но пехота держится на месте, мы стараемся обеспечивать и прикрывать пехоту», — объясняет командир роты беспилотных систем «Бобер».
Захватчики постоянно пытаются прорваться через украинские позиции, но бойцы этого не допускают.
Захватчики, как сообщают в 118-й бригаде, ждут непогоды, чтобы закрепиться в районе Орехова.
«Их будет физически больше, больше будет физически гибнуть. Нам придётся больше работать, придётся больше завозить, уничтожать», — говорит «Клещ».
Именно поэтому бойцы и запустили сбор средств на новое РЭБ — чтобы вражеские дроны не мешали обороне Запорожского направления.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Малая Токмачка: россияне вывешивают триколоры на камеру и исчезают под ударами FPV