«Тому, кто найдет»: письмо 10-летней девочки пролежало под лестницей 44 года — и его прочитали

Записка (иллюстративная фотография) / © pixabay.com

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В Великобритании во время ремонта дома нашли письмо, которое 10-летняя девочка спрятала под лестницей еще в 1982 году. Послание пролежало там более четырех десятилетий, а его автору удалось разыскать с помощью соцсетей. Записку обнаружили в доме в Хокли, графство Эссекс, где когда-то жила Рэйчел Норт.

Об этом сообщил The Telegraph.

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«Нашедшему», — написала девочка в начале письма.

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Далее она оставила краткое послание о себе и своей семье.

«Это письмо оставили здесь 12 августа 1982 года, во время правления королевы Елизаветы II. Меня зовут Рэйчел Норт, я живу здесь с мамой, папой, братом и кошкой по имени Киззи. Мне 10 лет», — говорилось в записке.

«У меня сразу побежали мурашки»

Письмо во время ремонтных работ нашла нынешняя жительница дома, 36-летняя Мишель Гарвуд.

«От слов «Нашедшему» у меня сразу побежали мурашки», — рассказала она.

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Особенно женщину поразил возраст находки.

"Я не могла поверить, что эта записка пролежала там дольше, чем я живу на свете", - сказала Гарвуд.

Она решила попытаться найти автора и утром опубликовала фотографию письма в местной группе в Facebook.

"Я подумала, что это маловероятно", - вспоминала она.

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Однако пользователи быстро начали помечать в комментариях Рэйчел Майлз. Уже в то же утро 54-летняя учительница из Бакингемшира подтвердила, что она написала письмо в детстве.

«Я думаю, что социальные сети отлично подходят для таких вещей, потому что там общается так много людей», — сказала Гарвуд.

Зачем девочка спрятала письмо

Рэйчел рассказала, что идею оставить своеобразное послание в будущее ей подсказала британская детская телепрограмма Blue Peter.

«Мне просто показалось, что было бы хорошо оставить по сути письмо в будущее. И я, конечно, очень рада, что кто-то его нашел», - сказала она.

Для самой Рэйчел неожиданная находка стала возможностью вернуться к детским воспоминаниям.

По ее словам, было «прекрасно» снова вспомнить годы, проведенные в Эссексе, а также «очень приятно» узнать, что бывшие соседи до сих пор ее помнят.

Особенно символичным оказалось то, что семьи двух женщин могли пересекаться и раньше. Рейчел родилась в Бери-Сент-Эдмундс неподалеку от места, где вырос муж Мишель, а сама Мишель с семьей много лет жила недалеко от мест, где Рейчел играла с друзьями в детстве.

Напомним, в Великобритании обнаружили уникальную золотую монету, которая может переписать историю религии викингов. Находка с изображением Иоанна Крестителя указывает на то, что скандинавские воины могли принять учение Иисуса гораздо раньше, чем считали ученые.

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