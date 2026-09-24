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Случайный блеск в земле открыл наибольшее сокровище региона — археологи не поверили своим глазам (фото)
Женщина случайно обнаружила на свежепаханном поле более 2150 серебряных монет, спрятанных примерно 900 лет назад.
Более 2150 серебряных монет, спрятанных примерно 900 лет назад, случайно обнаружили вблизи города Кутна-Гора в центральной части Чехии. Женщина проходила мимо только вспаханного поля и заметила блеск металла в перевернутой земле. Она сообщила о находке археологам.
Об этом сообщает Dailygalaxy.
В результате исследований специалисты назвали ее величайшим сокровищем монет раннего Средневековья, которое когда-либо находили в регионе Кутной Горы.
Монеты были спрятаны в керамическом сосуде. За годы пахоты большая часть сосуда разрушилась: сохранилось только ее дно, а серебряные монеты рассыпались по поверхности и попали глубже в грунт.
Археологи из Института археологии Академии наук Чехии в Праге использовали металлодетекторы, чтобы найти все монеты. Места их обнаружения обозначали желтыми флажками, после чего каждую находку тщательно изымали и фиксировали ее точное расположение.
Исследователи отмечают, что созданная карта расположения монет поможет при дальнейшем анализе клада.
Монеты чеканили во времена трех правителей
Специалисты Института археологии и Чешского музея серебра в Кутной Горе установили, что среди находок есть монеты времен трех правителей династии Пршемысловичей — короля Вратислава II и князей Бржетислава II и Борживоя II. Их правление пришлось примерно на 1085-1107 годы.
Это указывает на пражский монетный двор конца XI века. Скорее всего, клад зарыли в первой четверти XII века.
Монеты представляют собой маленькие серебряные денарии, форма которых происходит от римской монетной традиции. Для их чеканки использовали сплав серебра с медью, свинцом и небольшими примесями других металлов.
Директор Чешского музея серебра Ленка Мазацова отметила, что серебро, вероятно, не было местного происхождения.
«Вероятнее всего, монеты чеканили на пражском монетном дворе, используя серебро, импортированное в то время на чешские земли».
Точный состав металла пока не установлен.
В дальнейшем учёные планируют провести спектральный анализ, а также традиционные и рентгеновские исследования. Это может помочь определить географическое происхождение серебра и узнать о поставках металла в Богемию в раннем Средневековье.
Сокровище могли спрятать во время войны
Сколько именно стоило такое сокровище в пересчете на современные деньги, определить сложно. У исследователей нет точных данных о покупательной способности на рубеже XI–XII веков.
Археолог Филипп Велимский из Института археологии Академии наук Чехии отметил другое: для рядового человека того времени такая сумма была совершенно недостижима. По масштабу он сравнил ее с выигрышем джекпота в миллион долларов.
Время, когда клад закопали, пришлось на беспокойный период в истории Богемии. В начале XII века представители династии Пршемысловичей неоднократно воевали между собой, поскольку князья сражались за пражский престол. Через территорию современного региона Кутна-Гора проходили военные силы, ведь эта местность имела стратегическое значение.
Исследователи не исключают, что монеты могли быть своеобразным военным запасом — средствами для выплаты воинам или добычей, полученной во время боевых действий.
Кто-то спрятал деньги, очевидно, планируя вернуться за ними. Но этого так и не вышло.
В Чехии находку уже называют одним из самых выдающихся открытий монетных сокровищ последнего десятилетия.
Что будет с монетами
Сейчас находка находится в Чешском музее серебра. Специалисты должны очистить и при необходимости реставрировать монеты, сфотографировать каждую из них и провести нумизматическую идентификацию.
Все предметы будут внесены в музейную коллекцию и подробный каталог. Исследователи также планируют установить происхождение каждой монеты и точное время ее чеканки.
После завершения работы клад хотят представить публике в экспозиции монетного двора музея.
Кутна-Гора особенно связана с историей серебра. Спустя несколько столетий после того, как средневековое сокровище исчезло под землей, город стал одним из важнейших центров добычи серебра в средневековой Европе. Местные руды обеспечивали средствами чешскую корону и влияли на экономику Центральной Европы в течение двух столетий.
Напомним, ранее речь шла о том, как случайная находка неподалеку от Кельна превратилась в одно из самых больших сокровищ римских серебряных монет. Это произошло на западе Германии мужчина с металлоискателем наткнулся на одно из крупнейших в стране сокровищ серебряных монет римской эпохи.