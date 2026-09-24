Случайный блеск в земле открыл наибольшее сокровище региона — археологи не поверили своим глазам (фото)

Сокровище Фото иллюстративное

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Более 2150 серебряных монет, спрятанных примерно 900 лет назад, случайно обнаружили вблизи города Кутна-Гора в центральной части Чехии. Женщина проходила мимо только вспаханного поля и заметила блеск металла в перевернутой земле. Она сообщила о находке археологам.

Об этом сообщает Dailygalaxy.

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В результате исследований специалисты назвали ее величайшим сокровищем монет раннего Средневековья, которое когда-либо находили в регионе Кутной Горы.

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Монеты были спрятаны в керамическом сосуде. За годы пахоты большая часть сосуда разрушилась: сохранилось только ее дно, а серебряные монеты рассыпались по поверхности и попали глубже в грунт.

Археологи из Института археологии Академии наук Чехии в Праге использовали металлодетекторы, чтобы найти все монеты. Места их обнаружения обозначали желтыми флажками, после чего каждую находку тщательно изымали и фиксировали ее точное расположение.

Исследователи отмечают, что созданная карта расположения монет поможет при дальнейшем анализе клада.

Клад с монетами Фото dailygalaxy

Монеты чеканили во времена трех правителей

Специалисты Института археологии и Чешского музея серебра в Кутной Горе установили, что среди находок есть монеты времен трех правителей династии Пршемысловичей — короля Вратислава II и князей Бржетислава II и Борживоя II. Их правление пришлось примерно на 1085-1107 годы.

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Это указывает на пражский монетный двор конца XI века. Скорее всего, клад зарыли в первой четверти XII века.

Монеты представляют собой маленькие серебряные денарии, форма которых происходит от римской монетной традиции. Для их чеканки использовали сплав серебра с медью, свинцом и небольшими примесями других металлов.

Директор Чешского музея серебра Ленка Мазацова отметила, что серебро, вероятно, не было местного происхождения.

«Вероятнее всего, монеты чеканили на пражском монетном дворе, используя серебро, импортированное в то время на чешские земли».

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Точный состав металла пока не установлен.

В дальнейшем учёные планируют провести спектральный анализ, а также традиционные и рентгеновские исследования. Это может помочь определить географическое происхождение серебра и узнать о поставках металла в Богемию в раннем Средневековье.

Сокровище могли спрятать во время войны

Сколько именно стоило такое сокровище в пересчете на современные деньги, определить сложно. У исследователей нет точных данных о покупательной способности на рубеже XI–XII веков.

Археолог Филипп Велимский из Института археологии Академии наук Чехии отметил другое: для рядового человека того времени такая сумма была совершенно недостижима. По масштабу он сравнил ее с выигрышем джекпота в миллион долларов.

Время, когда клад закопали, пришлось на беспокойный период в истории Богемии. В начале XII века представители династии Пршемысловичей неоднократно воевали между собой, поскольку князья сражались за пражский престол. Через территорию современного региона Кутна-Гора проходили военные силы, ведь эта местность имела стратегическое значение.

Исследователи не исключают, что монеты могли быть своеобразным военным запасом — средствами для выплаты воинам или добычей, полученной во время боевых действий.

Кто-то спрятал деньги, очевидно, планируя вернуться за ними. Но этого так и не вышло.

В Чехии находку уже называют одним из самых выдающихся открытий монетных сокровищ последнего десятилетия.

Что будет с монетами

Сейчас находка находится в Чешском музее серебра. Специалисты должны очистить и при необходимости реставрировать монеты, сфотографировать каждую из них и провести нумизматическую идентификацию.

Все предметы будут внесены в музейную коллекцию и подробный каталог. Исследователи также планируют установить происхождение каждой монеты и точное время ее чеканки.

После завершения работы клад хотят представить публике в экспозиции монетного двора музея.

Кутна-Гора особенно связана с историей серебра. Спустя несколько столетий после того, как средневековое сокровище исчезло под землей, город стал одним из важнейших центров добычи серебра в средневековой Европе. Местные руды обеспечивали средствами чешскую корону и влияли на экономику Центральной Европы в течение двух столетий.

Напомним, ранее речь шла о том, как случайная находка неподалеку от Кельна превратилась в одно из самых больших сокровищ римских серебряных монет. Это произошло на западе Германии мужчина с металлоискателем наткнулся на одно из крупнейших в стране сокровищ серебряных монет римской эпохи.

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