Скарб Фото ілюстративне

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Понад 2 150 срібних монет, захованих приблизно 900 років тому, випадково виявили поблизу міста Кутна-Гора в центральній частині Чехії. Жінка проходила повз щойно зоране поле й помітила блиск металу в перевернутій землі. Вона повідомила про знахідку археологам.

Про це повідомляє Dailygalaxy.

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У результаті досліджень фахівці назвали її найбільшим скарбом монет раннього Середньовіччя, який коли-небудь знаходили в регіоні Кутної Гори.

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Монети були заховані в керамічній посудині. За роки оранки більша частина посудини зруйнувалася: збереглося лише її дно, а срібні монети розсипалися по поверхні та потрапили глибше в ґрунт.

Археологи з Інституту археології Академії наук Чехії в Празі використали металодетектори, щоб знайти всі монети. Місця їхнього виявлення позначали жовтими прапорцями, після чого кожну знахідку ретельно вилучали та фіксували її точне розташування.

Дослідники зазначають, що створена карта розташування монет допоможе під час подальшого аналізу скарбу.

Скарб з монетами Фото dailygalaxy

Монети карбували за часів трьох правителів

Фахівці Інституту археології та Чеського музею срібла в Кутній Горі встановили, що серед знахідок є монети часів трьох правителів династії Пршемисловичів — короля Вратислава II та князів Бржетислава II і Борживоя II. Їхнє правління припало приблизно на 1085–1107 роки.

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Це вказує на празький монетний двір кінця XI століття. Найімовірніше, скарб закопали в першій чверті XII століття.

Монети являють собою невеликі срібні денарії, форма яких походить від римської монетної традиції. Для їх карбування використовували сплав срібла з міддю, свинцем та невеликими домішками інших металів.

Директорка Чеського музею срібла Ленка Мазацова зазначила, що срібло, ймовірно, не було місцевого походження.

«Найімовірніше, монети карбували на празькому монетному дворі, використовуючи срібло, яке на той час імпортували на чеські землі».

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Точний склад металу поки що не встановили.

Надалі науковці планують провести спектральний аналіз, а також традиційні та рентгенівські дослідження. Це може допомогти визначити географічне походження срібла та більше дізнатися про постачання металу до Богемії в ранньому Середньовіччі.

Скарб могли заховати під час війни

Скільки саме коштував такий скарб у перерахунку на сучасні гроші, визначити складно. Дослідники не мають точних даних про купівельну спроможність на межі XI–XII століть.

Археолог Філіп Велімський з Інституту археології Академії наук Чехії наголосив на іншому: для пересічної людини того часу така сума була абсолютно недосяжною. За масштабом він порівняв її з виграшем джекпоту в мільйон доларів.

Час, коли скарб закопали, припав на неспокійний період в історії Богемії. На початку XII століття представники династії Пршемисловичів неодноразово воювали між собою, оскільки князі боролися за празький престол. Через територію сучасного регіону Кутна-Гора проходили військові сили, адже ця місцевість мала стратегічне значення.

Дослідники не виключають, що монети могли бути своєрідним військовим запасом — коштами для виплати воїнам або здобиччю, отриманою під час бойових дій.

Хтось заховав гроші, очевидно, плануючи повернутися за ними. Але цього так і не сталося.

У Чехії знахідку вже називають одним із найвизначніших відкриттів монетних скарбів останнього десятиліття.

Що буде з монетами

Зараз знахідка перебуває у Чеському музеї срібла. Фахівці мають очистити та за потреби відреставрувати монети, сфотографувати кожну з них і провести нумізматичну ідентифікацію.

Усі предмети внесуть до музейної колекції та детального каталогу. Дослідники також планують встановити походження кожної монети й точний час її карбування.

Після завершення роботи скарб хочуть представити публіці в експозиції монетного двору музею.

Кутна-Гора особливо пов’язана з історією срібла. Через кілька століть після того, як середньовічний скарб зник під землею, місто стало одним із найважливіших центрів видобутку срібла в середньовічній Європі. Місцеві руди забезпечували коштами чеську корону та впливали на економіку Центральної Європи протягом близько двох століть.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як випадкова знахідка неподалік Кельна перетворилася на один із найбільших скарбів римських срібних монет. Це сталося на заході Німеччини чоловік із металошукачем натрапив на один із найбільших у країні скарбів срібних монет римської доби.

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