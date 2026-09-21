Школяр під час екскурсії в замку випадково знайшов скарб, якому 400 років: фото

Замок у Польщі. Фото: zamkipolskie.com

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У Польщі 9-річний школяр під час екскурсії у замку випадково знайшов монету, якій 400 років.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Знахідка сталася під час екскурсії по замку в Черську. 9-річний турист помітив на території об’єкта невелику монету. Виявилося, що це не сучасний предмет, а срібний півторак прусського князя Георгія Вільгельма. Знайдена монета датується 1624 роком. Її було викарбувано на монетному дворі в Крольвеці.

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«Полоторак» важить трохи менше 1 г. Незважаючи на невеликі розміри, ця знахідка може допомогти археологам та історикам доповнити уявлення про життя та грошовий обіг на польських землях у XVII столітті.

Монета, яку знайшов школяр. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook

«А той факт, що його знайшов молодий відвідувач, свідчить про те, що історія іноді чекає прямо під ногами, готова здивувати кожного, хто уважно дивиться», — підкреслили на сторінці Мазовецького обласного консерватора пам’яток.

Нагадаємо, у Польщі одіозний політик молотом понівечив пам’ятник УПА і зняв це на відео.

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