Інтерпайп розпочав новий сезон профорієнтаційної програми для студентів

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Промислова компанія Інтерпайп розпочала третій сезон профорієнтаційної програми для студентів. Перша зустріч у межах «Тижнів з Інтерпайп» відбулася у Дніпровському фаховому коледжі енергетичних та інформаційних технологій, розповіли в компанії.

Під час заходу інженери, технологи та кваліфіковані робітники Інтерпайп розповідали про свою роботу, кар’єрний шлях і відповідають на запитання молоді — без шаблонних презентацій та офіційних промов.

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Крім того, фахівці компанії зазвичай проводять бізнес-гру, під час якої учасники можуть приміряти на себе різні професійні ролі, приймати робочі рішення та побачити, як спеціалісти різних напрямів взаємодіють між собою на виробництві. Перший захід сезону зібрав 130 студентів, надалі плануються нові зустрічі.

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Інтерпайп системно розвиває технічну освіту у Дніпрі з 2019 року. За цей час компанія реалізувала низку освітніх і профорієнтаційних проєктів, створила сучасні навчальні простори та організувала технічні змагання. Сьогодні всі ці ініціативи працюють як єдина система, що допомагає молоді краще зрозуміти професії та можливості в промисловості.

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