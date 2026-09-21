Відома українська акторка після пологів показала повністю обличчя донечки і розсекретила її ім'я

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

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Українська акторка Міла Сивацька вперше повністю показала обличчя новонародженої донечки та розсекретила її ім’я.

Так, знаменитість за кордоном стала мамою. У Міли Сивацької народилась донечка. Артистка про це оголосила 20 вересня, хоча маля з’явилось на світ значно раніше. А це ж акторка нарешті познайомила прихильників із донечкою.

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Донька Міли Сивацької / © instagram.com/mila_sivatskaya

Виявляється, знаменитість назвала дівчинку Зоєю. Окрім того, Міла Сивацька вже й показала світлини, на яких не приховує обличчя маляти. Тож, можна повністю роздивитися, який вигляд має крихітна донечка артистки.

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«Ласкаво просимо в цей світ, Зоє», — підписала кадри акторка.

Донька Міли Сивацької / © instagram.com/mila_sivatskaya

Зазначимо, Міла Сивацька тривалий час перебуває в стосунках із чоловіком на ім’я Сергій. Пара заручилась у новорічну ніч 2023 року, а вже 2024-го — офіційно уклала шлюб. Восени 2024 року артистка та її коханий виїхали з Києва за кордон, де живуть й зараз. Навесні 2026-го акторка оголосила, що вагітна, а це ж в неї народилась первістка Зоя.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Леді Гага вперше стала мамою. Нещодавно стало відоме символічне ім’я первістки виконавиці.

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