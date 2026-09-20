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Акторка Міла Сивацька стала мамою та показала перше фото новонародженої донечки
Артистка ніжно звернулася до новонародженої.
Українська акторка Міла Сивацька вперше стала мамою та повідомила про це шанувальникам.
Радісною новиною артистка поділилася у своїх соцмережах. Для Сивацької це перша дитина. Дівчинка народилася у Барселоні. Акторка вже показала перший кадр із новонародженою. На фото малеча лежить у білому боді та загорнута у затишний плед. Поруч можна побачити чорно-білий знімок Міли з дитиною на руках.
«Коли здійснюється найбільша мрія… Ласкаво просимо у світ, моя маленька донечко», — ніжно написала Сивацька.
Особливо символічним став перший кадр, яким Міла оголосила про поповнення в родині. На знімку новонародженої дівчинки можна розгледіти її темне волосся — схоже, донечка успадкувала цю рису від мами. Акторка та її коханий Сергій поки не розкривають усіх подробиць про дитину, зокрема її ім’я.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич похизувалася округлим животиком у стразах та здивувала відвертим зізнанням.