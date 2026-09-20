Акторка Міла Сивацька стала мамою та показала перше фото новонародженої донечки

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

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Українська акторка Міла Сивацька вперше стала мамою та повідомила про це шанувальникам.

Радісною новиною артистка поділилася у своїх соцмережах. Для Сивацької це перша дитина. Дівчинка народилася у Барселоні. Акторка вже показала перший кадр із новонародженою. На фото малеча лежить у білому боді та загорнута у затишний плед. Поруч можна побачити чорно-білий знімок Міли з дитиною на руках.

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«Коли здійснюється найбільша мрія… Ласкаво просимо у світ, моя маленька донечко», — ніжно написала Сивацька.

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Допис Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Особливо символічним став перший кадр, яким Міла оголосила про поповнення в родині. На знімку новонародженої дівчинки можна розгледіти її темне волосся — схоже, донечка успадкувала цю рису від мами. Акторка та її коханий Сергій поки не розкривають усіх подробиць про дитину, зокрема її ім’я.

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