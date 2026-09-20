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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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120
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Кроти допомогли археологам знайти середньовічну споруду

Тварини, прокладаючи тунелі під травою, винесли на поверхню археологічний матеріал із похованих культурних шарів.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кріт / © Unsplash

Археологи в Бельгії виявили залишки середньовічної цегляної в’їзної брами XIII–XIV століть завдяки матеріалам, які кроти винесли на поверхню.

Про це пише видання Arkeonews.

Знахідки вказали на існування цегляної в’їзної брами XIII–XIV століть і дали нові відомості про середньовічну сільську садибу, яка давно зникла з письмових джерел.

Загалом дослідники отримали 2810 фрагментів загальною вагою трохи більш як два кілограми. Серед них були будівельні уламки, кераміка, металеві предмети та фрагменти природного каменю.

Кераміка допомогла уточнити датування пам’ятки. Серед 294 фрагментів переважав місцевий сірий посуд, далі за кількістю йшов червоний. Також траплялися прикрашена кераміка, протокам’яний посуд та імпортований німецький кам’яний посуд. Загалом знахідки охоплюють період приблизно від XII до XV століття, однак більшість датують XIII–XIV століттями. Це дозволяє впевнено віднести браму до середньовічного періоду.

Нагадаємо, на приватному городі у Гусятині на Тернопільщині археологи виявили залишки трипільського житла. Дослідники припускають, що знахідка може бути частиною значно більшого поселення.

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