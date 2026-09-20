Путін наказав підготувати до 20 тисяч ліжок для військових: у Німеччині попереджають про небезпечні сценарії

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У Росії цивільні медичні заклади на північному заході країни нібито зобов’язали підготувати додаткові ліжка для військових. Йдеться про 16 тисяч місць, хоча інше джерело називає цифру до 20 тисяч. У Німеччині називають цей крок ескалацією.

Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на дані Telegram-каналу «Воля», який, своєю чергою, посилається на анонімні джерела в Міністерстві оборони Росії.

Реклама

Лікарні готують до прийому військових

За попередніми даними, цивільні медичні заклади на північному заході Росії мають виділити додаткові ліжка для військовослужбовців. Наразі називають щонайменше 16 тисяч додаткових місць. Водночас інше джерело стверджує, що їхня кількість може сягати 20 тисяч.

Реклама

Причини такого рішення офіційно не повідомляються.

У Німеччині назвали три можливі пояснення

Німецький політик Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю Bild назвав кілька можливих причин підготовки додаткових лікарняних місць.

За його словами, вони можуть бути пов’язані з підтримкою російських військових операцій в Україні на тлі значних втрат.

Водночас Кізеветтер не виключає й іншого сценарію — підготовки Росії до «скоординованої ескалації проти окремих держав НАТО на її західному кордоні» .

Ще одним можливим поясненням політик назвав спробу Москви продемонструвати готовність до масштабних дій, щоб дестабілізувати Захід та послабити його підтримку України.

Загроза країнам НАТО

Водночас експерт з питань безпеки Ніко Ланге застеріг від надто спрощеного трактування дій Росії. За його словами, Москва постійно розширює військову інфраструктуру та структури вздовж західного кордону. На думку Ланге, військові шпиталі та лазарети є частиною цього процесу.

«Ми не повинні заколисувати себе думкою, що Путін піклується лише про Україну», — заявив експерт Bild.

Реклама

Ланге вважає, що Путін прагне створити «іншу Європу» і готовий застосовувати силу проти європейських країн для досягнення цієї мети.

Ланге також згадав низку дій Росії в Балтійському регіоні, зокрема глушіння GPS, порушення повітряного простору та агресивну поведінку щодо країн Балтії та Польщі.

Окремо експерт звернув увагу на російський ексклав Калінінград, який, за його оцінкою, відіграє важливу роль у російській стратегії в регіоні.

Загроза нападу РФ на НАТО — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Сергій Лавров пригрозив країнам Європи «короткою війною». Він заявив, що НАТО, яке щодня говорить про підготовку до конфлікту з Росією, нападе, це буде «зовсім інше протистояння».

Реклама

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс попередив про непідготовку НАТО до російської загрози. За його словами, навіть точковий ракетний удар РФ може створити для частини країн НАТО серйозні проблеми.

Новини партнерів