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Суботу, 19 вересня, незважаючи на вихідний, краще провести вдома: виходити на вулицю астрологи радять лише у разі крайньої необхідності. У рідних стінах розгул сил зла, який можна відчути в такий час, є найменш небезпечним.

Від спілкування з іншими — особливо з тими, хто нам неприємний, — також бажано утриматися: сенсу в таких розмовах просто немає — досягти згоди, якої б сфери життя вона не стосувалася, однаково не вдасться. Не менш важливо не занурюватися у власні переживання: сумніви, які можуть охопити нас у цей час, здатні не просто зіпсувати настрій, а й довести до справжньої депресії.

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Через ризик фінансових втрат бажано утриматися від закупів, особливо якщо вони передбачають витрату значних грошових сум. Вдома можна займатися прибиранням, ремонтом, переплануванням житла, а ось від кулінарних подвигів краще утриматися — продукти будуть безнадійно зіпсовані.

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Неділя, 20 вересня, на відміну від суботи, — день, коли вітаються активні та рішучі дії. Можна ставати до роботи над важливими та перспективними — як у професійному, так і у фінансовому плані — проєктами, незважаючи водночас на вихідний день.

Наступного дня енергетика для нових починань буде не такою сприятливою, тож не варто втрачати рідкісний шанс, а відпочити можна буде й пізніше. Цього дня також можна купувати й продавати нерухомість, переїжджати на нове місце проживання, займатися творчістю, а ось від подорожей бажано утриматися — вдалими вони не будуть.

Кому пощастить у такий — неоднозначний, але цікавий — час?

Рак

Ракам, які хочуть розв’язати важливе життєве — чи професійне — питання, не варто покладатися винятково на власні сили — їх не вистачить.

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Тому саме час згадати про старого знайомого, який — завдяки своєму становищу та зв’язкам — зробить це легко й просто, без особливих зусиль і клопоту, як може здатися на перший погляд, хоча насправді це не так. Головне — гідно оцінити його зусилля, які він докладе винятково для представників цього знака, і максимально щиро подякувати йому за них.

Діва

Дівам зірки радять розв’язувати будь-які питання, так чи інакше пов’язані зі спілкуванням з людьми — як особистого, так і професійного характеру, звісно, якщо вони не будуть уникати контактів.

У першому випадку представникам цього знака вдасться налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом нібито перебувають у стані паузи й не рухаються ні в один, ні в інший бік, а в другому — можна буде обговорити з колегами або керівництвом професійні та, водночас, фінансові питання. Щоправда, як перші, так і другі переговори краще призначити на неділю, у суботу вони не будуть успішними.

Стрілець

Стрільці — особливо ті з них, кого з якихось — ділових чи фінансових — причин не влаштовує їхня нинішня робота, — зможуть розв’язати цю проблему найнесподіванішим для них чином.

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Під час зустрічі з друзями чи знайомими може з’явитися інформація про вакансію в престижній фірмі, яка допоможе представникам цього знака визначитися з подальшими діями, пов’язаними зі змінами в їхній професійній діяльності. Далі, як то кажуть, питання техніки: побачивши мету, — наче світло в кінці тунелю — вони зможуть рухатися до неї.

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