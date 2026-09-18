Біля школи, де навчається донька Юрія Ткача, впала російська ракета: дружина коміка розбирала уламки

Школа доньки Юрія Ткача / © Колаж ТСН.ua

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Біля школи у Києві, де навчається донька українського актора, ведучого та коміка Юрія Ткача, впала російська ракета.

Про це розповіла дружина гумориста Вікторія Ткач у своєму Instagram. Сталося це 17 вересня. Зокрема, школа внаслідок ворожого «прильоту» зазнала серйозних пошкоджень. У навчальному закладі вибиті вікна, всередині приміщення одні уламки скла, а також перевернуті меблі та розкидані речі внаслідок вибухової хвилі.

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Вікторія Ткач говорить в інтерв’ю nv.ua, що на ранок батьки приїхали допомагати прибирати наслідки «прильоту». Дружина гумориста зізнається, що на фото не розуміла всього масштабу руйнувань, але коли на власні очі побачила школу після обстрілу, то була шокована. Вікторія Ткач сподівається, що навчальний заклад вдасться швидко відновити і діти повернуться до занять.

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Дружина Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

«Моя донька навчається в цій школі у шостому класі. Вночі подруга сказала, що у вашої школи не дуже гарна історія. Фото, які викладали, то не було видно всього масштабу. Зранку в школі написали, щоб приїжджали та разом допомагали, то коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти не бачили цього, але все одно вони налякані і хвилюються, що тут зі школою. Дуже шкода, що так», — коментує дружина шоумена.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха на тлі постійних обстрілів Києва ухвалила складне рішення. Артистка із 4-річним сином виїжджає за кордон.

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